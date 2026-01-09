Donald Trump revela se reunirá con María Corina Machado en Washington: "Es una buena persona"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Pese a afirmar previamente que María Corina Machado no contaba "con el respaldo de Venezuela", el presidente estadounidense Donald Trump expresó su deseo de saludar a la líder opositora venezolana la próxima semana, durante su visita a Washington tras la caída de Nicolás Maduro.

Durante su primera entrevista oficial luego la histórica captura del exlíder chavista, Trump reveló a Fox News que es muy posible que se reúna con Machado, quien recientemente expresó su deseo de compartir o hasta entregarle su Premio Nobel de la Paz, en representación de los venezolanos en agradecimiento por sus "acciones históricas".

"Es una buena persona. Entiendo que ella vendrá la próxima semana y espero poder saludarla", dijo el jefe de la Casa Blanca al presentador Sean Hannity.

Noticia en desarrollo...