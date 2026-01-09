Trump cancela segundo ataque a Venezuela tras liberación de presos políticos: "No será necesario"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que EE.UU. planificaba una segunda ola de ataques militares previstos contra Venezuela, pero argumentó que "ya no será necesaria" tras la liberación de una gran cantidad de presos políticos por parte del régimen venezolano.

"Venezuela está cooperando"

Durante las primeras horas de este viernes, el jefe de la Casa Blanca se pronunció acerca de la "cooperación" que ha demostrado el país sudamericano, calificando a las recientes excarcelaciones como "gesto inteligente".

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente. EE.UU. y Venezuela están trabajando bien juntos", escribió en su red Truth Social.

De esta manera, Venezuela, ahora gobernada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, demuestra que está dispuesta a alinearse a Washington, "especialmente en la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna".

Mensaje de Trump sobre liberación de presos políticos en Venezuela.

Asimismo, el mandatario fue preciso en anunciar que ha ordenado la cancelación de la segunda fase de ataques militares contra la nación caribeña a raíz de estas liberaciones, lo que indica un posible pacto entre ambos países, donde EE.UU. tiene el control.

Sin embargo, pese al alto al fuego, señaló que ha dispuesto que los barcos permanezcan preparados ante cualquier eventualidad.

"He cancelado la segunda ola de ataques, que se esperaba previamente, y parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad", señaló.

Al final de su mensaje, adelantó inversiones de "al menos 100 mil millones de dólares" por parte de grandes compañías petroleras, con quienes, según anunció, se reunirá hoy viernes en la Casa Blanca.

Venezuela anuncia liberación de presos políticos

El mismo jueves, el Gobierno de Venezuela dispuso la liberación inmediata de presos políticos de nacionalidad venezolana y extranjera, a cinco días de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El esperado anuncio de relevancia internacional fue dado a conocer por Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de aquel país, pasado el mediodía en la ciudad de Caracas.

Desde la sede legislativa venezolana, el también hermano de la presidenta Delcy Rodríguez señaló que lo dispuesto obedece a las intensiones que tienen de "unión nacional y convivencia pacífica", situación que ha sido exigida por años por la oposición nacional y comunidad internacional al régimen chavista.