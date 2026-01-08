Marco Rubio anunció plan de tres fases para transición democrática en Venezuela

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El futuro de Venezuela plasmado en un plan de tres frases según detalló el secretario de Estado, Marco Rubio, en lo que es, hasta el momento, la planificación del gobierno de Estados Unidos para el país sudamericano.

Las tres fases incluirían la estabilización, recuperación y transición hacia la democracia en Venezuela. Por lo pronto, Estados Unidos anunció que controlará "indefinidamente" el petróleo del país aún gobernado por la cúpula del régimen chavista.

Plan de tres fases

El miércoles 7 de enero, a cuatro días de la captura de Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense ya presentó un plan de tres fases para lograr la transición democrática en Venezuela. La hoja de ruta fue presentada ante el Congreso estadounidense tras la exposición de Marco Rubio.

La primera fase es la de estabilización en donde el control del petróleo venezolano forma parte fundamental del plan. Por lo pronto, el oro negro ha pasado a una fase de "cuarentena" que aplica a los buques exportadores de este hidrocarburo.

Por su parte, el régimen venezolano podrá vender petróleo si esto no afecta los intereses nacionales de Estados Unidos. "Siempre y cuando beneficie a los intereses nacionales estadounidenses. Si no les beneficia, no podrán venderlo", vicepresidente J.D. Vance.

En la segunda fase de recuperación apunta a una "reconciliación nacional dentro de Venezuela" y el ingreso de capital extranjero en diversas áreas del país tras la presencia del chavismo por casi tres décadas.

"La segunda etapa será una fase que denominamos recuperación. Comenzar a crear el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas de las cárceles o llevadas de regreso al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil", precisó Rubio.

Transición democrática en Venezuela

La tercera etapa apunta a la transición hacia un gobierno democrático. Si bien Rubio no dio detalles extras, se mantienen en reserva en un documento confidencial del Congreso, precisó que cree que se está "avanzando hacia ese proceso de modo muy positivo".

Anteriormente, Trump calculó que para regenerar la industria en el país venezolano se tardaría al menos 18 meses, sin embargo, los plazos exactos no han sido revelados.

El plan expuesto por Rubio contempla estas primeras fases inicialmente, sin embargo, también indicó que "al final, dependerá del pueblo de Venezuela el transformar su país", precisó.

Con una hoja de ruta presentada ante el Congreso, las tres fases contempladas por el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela ya estaría en marcha con la "cuarentena" respecto al control de petróleo en este país.