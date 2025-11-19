Mujer destruye puesto de comida de extranjeros por regalar alimentos a personas en situación de calle

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer chilena fue captada destruyendo el puesto de comida rápida de una pareja de venezolanos, lo que generó una ola de indignación en TikTok. El video, publicado por Alexander, propietario del pequeño negocio, encendió rápidamente las redes sociales.

Mujer destruye puesto de comida de extranjeros

El caso salió a la luz cuando Alexander, un joven venezolano que trabaja vendiendo comida rápida en la calle, compartió en TikTok el momento exacto en el que una mujer chilena destruyó por completo su puesto.

Él suele grabar su rutina diaria y ya suma más de 50 mil seguidores en la plataforma, por lo que el video se viralizó casi de inmediato.

En la grabación, Alexander explica lo ocurrido mientras muestra los destrozos que dejó la agresora.

"Mi gente, esta es la señora que me agredió, tumbando todas mis cositas solo por el hecho de estar donando mis productos gracias a ustedes, que lo hacen posible", relató en el clip, dejando claro que la discusión no se dio por un problema de venta, sino por su costumbre de regalar parte de su mercadería a personas en situación de calle.

Según lo que se observa en el registro, la mujer chilena comenzó a discutir con los vendedores en evidente estado de molestia.

Luego, sin pensarlo dos veces, se acercó al carrito y empujó violentamente los productos, tirándolos al suelo y causando daños en el pequeño negocio ambulante. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

Reacciones en la calle y en redes sociales

Aunque algunos usuarios señalaron que los comerciantes trabajaban en la vía pública, la gran mayoría condenó la actitud de la mujer, y el apoyo hacia Alexander no tardó en llegar.

El propio joven comentó que la agresora incluso "recibió su merecido", pues varias personas que presenciaron la escena intervinieron de inmediato para enfrentarla y defender a la pareja venezolana.

En una segunda publicación, Alexander escribió: "Mi gente, esta es la reacción del mal, cuando tú estás haciendo bien las cosas, pero Dios está con nosotros y seguiremos para delante de su mano".

Junto al mensaje, mostró cómo otros transeúntes —varios de ellos chilenos— se acercaron para increpar a la mujer y brindarle apoyo.

Los comentarios se multiplicaron en minutos. "Soy chilena y pido mis disculpas por lo que hizo mi compatriota", escribió una usuaria.

Otros resaltaron el esfuerzo del joven vendedor: "Veo a diario tu trabajo y tú no le haces mal a nadie". También aparecieron mensajes de conciliación: "No es la nacionalidad, es el corazón de cada ser humano".

Lo ocurrido evidencia cómo una mujer destruyó el puesto de comida de los extranjeros, enfurecida porque estos regalaban alimentos a personas en situación de calle.