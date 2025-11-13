Desarticulan banda criminal 'La Hermandad del Norte' de Comas: Se dedicaba al robo de equipos médicos

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

A través de un megaoperativo desarrollado en diversos inmuebles, como parte de las acciones policiales en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la banda criminal 'La Hermandad del Norte'.

Cinco detenidos e incautación de camión

La madrugada de este jueves 13 de noviembre la Policía ejecutó un operativo simultáneo en colaboración con el Ministerio Público en el que se realizó allanamientos en los distritos de Comas, Puente Piedra, Carabayllo, San Martín de Porres y el Callao.

En tal sentido, durante esta intervención se detuvo a cinco personas, entre las que se encontraba el presunto cabecilla de la organización delictiva denominada 'La Hermandad del Norte'.

Además, se incautó un camión que estaba lleno de equipos médicos que, de acuerdo a la investigación policial, habrían sido robados el pasado 12 de agosto y estarían valorizados en más de 142 mil euros.

Cabe señalar que, también se confiscaron cuatro automóviles, bloqueadores de GPS, así como también otros bienes que habrían sido utilizados para llevar a cabo las actividades delictivas que realizaban.

Megaoperativo simultáneo

Por su parte, el general de la PNP, Manuel Lozada, informó que la División de Robos de la Policía Nacional en mando del coronel Juan Carlos Montúfar ha ejecutado "una importante intervención policial" en la cual se allaron un total de siete inmuebles, como parte de un megaoperativo simultáneo.

Además, Lozada reveló que dentro de los cuatro vehículos que se incautaron, uno de ellos fue utlizado en un robo suscitado en agosto con el que asaltaron a un camión que estaba transportando equipos médicos.

De igual forma, sostuvo que la vivienda allanada pertenece a uno de los detenidos y que producto de esta intervención ha caído una persona requisitoriada. En tanto, respecto a los equipos médicos robados abarcan tensiómetros, estetoscopios, entre otros.

"Parte habría sido llevada a la avenida Emancipación a tiendas que se dedican a la venta de estos productos, muchos de ellos de dudosa procedencia, como es el caso que estamos investogando", señaló el general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Lozada.

Continuando con acciones que combaten la criminalidad en Lima y Callao, la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público llevaron a cabo un megaoperativo en el que se realizó siete allanamientos que permitieron detener a cinco personas que integrarían la banda criminal 'La Hermandad del Norte' que se dedicaban al robo de mercancia médica.