Madre de querida exreina de belleza murió tras los terremotos en Venezuela: Esto se sabe

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en Venezuela. Una querida exreina de belleza reveló el duro momento que atraviesa tras confirmar que su madre murió tras el colapso de un edificio en La Guaira por los dos terremotos.

Muere la mamá de exreina de belleza en terremoto

Venezuela atraviesa un crítico momento tras los terremotos, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.3, que azotaron el país el último miércoles 24 de junio, que dejó hasta el momento al menos 920 muertos, 3.300 heridos y más de 51 mil desaparecidos, de acuerdo al reporte preliminar del Gobierno.

Las labores de búsqueda y rescate se mantienen en curso en el país vecino para hallar más sobrevivientes bajo los escombros que dejaron los dos movimientos telúricos. Miles de familias se vieron damnificadas por esta tragedia, siendo el caso de una querida exreina de belleza de 'la pequeña Venecia'.

A través de sus redes sociales, Gisselle Reyes, reconocida entrenadora de modelos y finalista del Miss Venezuela 1985, anunció que su madre es una de las víctimas que dejaron los terremotos. Según explicó, su progenitora, Omaira Reyes, perdió la vida luego de que el edificio Los Monjes en el que vivía colapsara, en Playa Grande, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas.

"Gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de solidaridad, cariño y apoyo tras la muerte de mi mamá. Sin palabras para agradecer tanto afecto en un momento tan doloroso", comenzó escribiendo.

Gisselle Reyes y su emotivo mensaje de despedida a su madre

En el mismo mensaje, la exreina de belleza aclaró que, según la información recibida por la familia, el fallecimiento de su madre no habría sido consecuencia directa del derrumbe, sino de un infarto provocado por el impacto emocional de la tragedia.

"La información que recibimos es que falleció a consecuencia de un infarto provocado por el impacto y el susto", señaló en el mismo mensaje subido en una de sus historias en Instagram.

Gisselle Reyes, exparticipante del Miss Venezuela 1985, también precisó en su emotivo mensaje que la enfermera, quien cuidaba a su madre en el momento de la tragedia, logró ser rescatada con vida y fue quien les dio a conocer la lamentable noticia. "Gracias por acompañarme con sus oraciones. Su respeto y su comprensión en estos momentos tan difíciles, concluyó.

Es así como la tragedia en Venezuela sigue causando conmoción a nivel internacional. La exreina de belleza, Gisselle Reyes, reveló que su madre murió luego de que el edificio se derrumbara por los dos fuertes terremotos que se registraron el miércoles 24 de junio.