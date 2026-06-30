Alessandra Smerilli: Papa León XIV designó a la tercera mujer de la historia que ejercerá un 'ministerio' en la curia vaticana

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV ha nombrado a la monja italiana Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Asumirá este cargo desde el próximo 1 de septiembre convirtiéndose así en la tercera mujer en la historia que estará al frente de un 'ministerio' vaticano.

León XIV nombra a una tercera mujer frente a un 'ministerio'

La hermana salesiana se convirtió en la nueva directora de la oficina vaticana que se encarga de gestionar asuntos relacionados a migrantes, medio ambiente y desarrollo marcando así un paso significativo en la inclusión de mujeres en la Iglesia.

De esta manera, la economista de profesión asumirá el rol que hasta ahora llevaba a cabo el cardenal canadiense Michael Czerny, quien se jubila al cumplir 80 años en el presente mes, dejando atrás su cargo número 2 en el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.

Hay que mencionar que, con esta decisión el sumo pontífice parece continuar con la labor del papa Francisco, quien en vida manifestó su compromiso de promover a las mujeres en posiciones directivas de alto nivel dentro de la Iglesia. Ello, en respuesta a los reclamos de mayor inclusión y representación femenina en la toma de decisiones.

En paralelo, Robert Prevost ha nombrado al cardenal Fabio Baggio como "pro - prefecto" de la misma oficina en la que estará al frente Smerilli, en la que anteriormente se desempeñaba como subsecretario. Además, se le ha encomendado la dirección del centro educativo ambiental Borgo Laudato Si del Vaticano, ubicado en Castel Gandolfo, cerca de Roma.

📣 El Papa León XIV nombró Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral a la Reverenda Sor @aSmerilli, F.M.A., hasta ahora Secretaria del mismo Dicasterio; el nombramiento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026.https://t.co/6Toij6pDge pic.twitter.com/AD0GeXtgkh — Desarrollo Humano Integral (@vaticanIHD_ES) June 30, 2026

La trayectoria de Alessandra Smerilli

Alessandra Smerilli nació en Vasto, Italia, el 14 de noviembre de 1974. Se convirtió en hermana salesiana desde 1997. Es licenciada en Economía por la Universidad Roma Tre, doctora en Economía Política por la Universidad La Sapienza de Roma, en 2006, y doctora en Economía por la Universidad de East Anglia, localizada en Norwich, Reino Unido, en 2014.

Además, imparte clases de Economía Política en la facultad de Ciencias de la Educación. Es miembro fundadora y profesora de la Escuela de Economía Civil, ha dictado clases de Economía Cooperativa en la Universidad Católica del Sagrado Corazón (Milán) y en la Universidad LUMSA de Economía, Ética y Finanzas en la Pontificia Universidad Salesiana.

Asimismo, enseñó Economía Internacional en la Pontificia Universidad Lateranense. En 2020 empezó a trabajar en el Dicasterio para el Promover el Desarrollo Humano Integral, inicialmente como coordinadora del grupo de trabajo económico dentro de la Comisión Vaticana para la COVID-19, y posteriormente como subsecretaria, secretaria interina del Dicasterio y delegada de la Comisión Vaticana para la COVID-19.

Como vemos, la monja salesiana Alessandra Smerilli fue designada por el papa León XIV como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral convirtiéndose así en la tercera mujer que tendrá a su cargo un 'ministerio' vaticano.