El Papa León XIV envió 100.000 euros a Venezuela para ayuda humanitaria tras devastadores terremotos

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras los desvastadores terremotos de 7.2 y 7.5 grados que azotaron Venezuela la noche de ayer, el papa León XIV envió 100.000 euros al país destinados para ayuda humanitaria tras conocerse el impacto de estos fenómenos naturales.

Papa León XIV brinda apoyo económico a Venezuela tras sismos

Luego de conocerse la emergencia suscitada en la nación caribeña, la Santa Sede movilizó sus recursos para socorrer a la población. De acuerdo a los reportes esta ayuda económica fue remitida a los líderes de la Iglesia local mediante la Limosnería Apostólica para su distribución a las personas que resultaron afectadas.

De acuerdo al portal Vatican News, el donativo del sumo pontífice se dispuso tras mantener contacto directo con el anuncio apostólico en territorio venezolano, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, se canalizará mediante las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población.

Además, esta nota del Vaticano precisa que "se mantendrá una una atención constante a las necesidades del pueblo venezolano, las cuales serán atendidas en los próximos días, según las directrices de la Iglesia local".

La tragedia originada por los dos sismos de gran intensidad que se presentaron sucesivamente ha dejado hasta el momento al menos 164 personas fallecidas y 971 heridos. En tanto, el estado de La Guaira ha sido señalada como la zona más afectada por el Gobierno nacional que presidente Delcy Rodríguez, quien declaró Venezuela en estado de emergencia.

La situación de La Guaira tras el doble terremoto

Como se mencionaba anteriormente, la situación más grave se ha concentrado en el estado costero de La Guaira, el cual ha sido calificado por las autoridades como una "zona de desastre".

Según el Gobierno, en esta zona se han derrumbado decenas de edficios y se están llevando a cabo operaciones para buscar sobrevivientes entre los escombros. Además, se han reportado daños colaterales en la capital, Caracas, donde bomberos y efectivos policiales trabajan arduamente en los lugares afectados.

El obispo de esta región costera, Pablo Modesto González Pérez relató las dificultades actuales que se han presentado tras producirse los dos terremotos en Venezuela.

"Estamos sin electricidad y todos nos hemos visto afectados. En el seminario se han derrumbado muchas paredes", lamentó. Por su parte, el arzobispo de Caracas explicó luego de una visita técnica que la catedral y una docena de templos de la capital presentan severos daños estructurales.

Frente a la grave situación en la que se ha visto Venezuela producto de dos devastadores terremotos, el papa León XIV envió 100.000 euros para ayuda humanitaria a través de la Limosnería Apostólica para su distribución a las personas que resultaron afectadas.