El Vaticano habría intentado asilar a Nicolás Maduro en Rusia, revela medio estadounidense

Un documento filtrado indicarían que El Vaticano habría tratado de ayudar a Nicolás Maduro y evitar que sea capturado por tropas de los Estados Unidos. Según lo revelado por un medio estadounidense, la santa sede quería exiliarlo en Rusia antes que se ejecute el operativo en su residencia de Caracas, en Venezuela.

Una conversación secreta

Esta información la dio a conocer el Washington Post, señalando que el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín se reunió con el embajador estadounidense ante El Vaticano, Brian Burch el 24 de diciembre pasado. En la conversación que sostuvieron, habrían debatido sobre una oferta rusa que le otorgaría al presidente venezolano un asilo.

Por su paso como nuncio apostólico en Venezuela, el hombre de fe conocía bien la situación política que atravesaba, por lo que desde 2024, tras ganar unas cuestionadas elecciones, planteó la posibilidad de que abandone el país. "El objetivo era garantizar su seguridad personal y evitar un colapso institucional", habría declarado.

🇻🇪🇻🇦 | REVELACIÓN EXCLUSIVA — The Washington Post destapa la frenética carrera global para encontrar una salida segura a Nicolás Maduro antes de su captura: una reunión secreta en Nochebuena en el Vaticano, donde el cardenal Pietro Parolin presionó al embajador estadounidense... pic.twitter.com/xYoRLRuZeE — UHN Plus (@UHN_Plus) January 9, 2026

La seguridad de Maduro Moros iba a estar garantizada por el propio Vladimir Putin. que le concedería el asilo, aunque algunas iniciativas evitaron que procediera. Además el pacto le iba a permitir conservar su patrimonio, con la posibilidad de elegir Turquía o Qatar como destino para su refugio.

El medio detalla que en el diálogo entre ambas autoridades, se habría confirmado la intención del exjefe de Estado venezolano de dejar el cargo de forma voluntaria. Sin embargo, fue Diosdado Cabello quien lo disuadió, advirtiéndole que su vida hubiera estado en peligro si abandonaba el país.

Papa León XIV condenó uso de la fuerza

La diplomacia es lo que debe primar, así lo hizo saber el papa León XIV el último viernes en un discurso anual sobre política exterior que ofreció. "Una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza", sostuvo.

El sumo pontífice ha pedido también que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos. Agregó que la debilidad de los organismos internacionales sobre estos asuntos es algo que debe ser atendido de forma prioritaria. "Un motivo particular de preocupación".

Nicolás Maduro pudo haber tenido un fin distinto si se concretaba su salida de Venezuela para asilarse en Rusia. El Washington Post reveló la reunión de una autoridad de El Vaticano con uno de Estados Unidos, en el que habrían negociado un asilo en Rusia.