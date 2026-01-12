Trump y María Corina Machado se reunirán por primera vez en la Casa Blanca este jueves

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Confirmado. La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunirá este jueves 15 de enero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, según informó a CNN un alto funcionario de Washington.

Trump criticó a Machado, pero luego bajó la guardia

El encuentro marcará la primera vez en que la Nobel de la Paz y el mandatario se encuentren cara a cara, después de Trump afirmara, el mismo día de la captura de Nicolás Maduro, que Machado no estaba preparada para gobernar Venezuela.

"Es una mujer agradable, pero creo que sería muy difícil para ella ser líder, no cuenta con todo el apoyo y el respeto del país", afirmó en una conferencia de prensa.

Pese a ello, en su primera entrevista pública tras el derrocamiento del exlíder chavista, la opositora expresó su deseo de compartir su Premio Nobel con Trump, en agradecimiento a sus "acciones históricas".

"Me encantaría poder decírselo personalmente, porque este es el premio de los venezolanos, ciertamente quieren entregárselo y compartirlo con él", precisó en entrevista con Fox News.

Además, Machado recordó haberle dedicado el galardón a Donald Trump apenas se enteró que se lo habían otorgado el pasado octubre del 2025, pues consideró que "se lo merecía" y, con el reciente logro alcanzado en Venezuela, lo sostiene aun más.

Por su parte, en otra entrevista con la misma cadena televisiva, Donald Trump respondió al generoso ofrecimiento de la política venezolana y reconoció que "sería un honor" recibirlo.

"Es una buena persona. Entiendo que ella vendrá la próxima semana en algún momento y espero poder saludarla", dijo el jefe de la Casa Blanca al presentador Sean Hannity.

Régimen chavista desafía a Estados Unidos

Apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin de la venta de petróleo de Venezuela hacia Cuba, el régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez contradijo la afirmación y ratificó su relación con La Habana.

Tras la captura de Nicolás Maduro a manos del gobierno de EE.UU. y el "control temporal" que ejercerá sobre Venezuela, Trump había afirmado que Cuba ha vivido del crudo y dinero de Venezuela durante años, por lo que "no habrá petróleo para ellos".

Sin embargo, mediante un comunicado oficial emitido el 11 de enero, los dirigentes de Caracas desafiaron a la Casa Blanca y desmintieron las palabras de Trump, ratificando su "postura histórica" sobre la isla caribeña.