Gustavo Petro propone reconstruir la Gran Colombia: "Por voto constituyente de la población"

En una declaración que apela a la historia y al futuro de la región, el presidente Gustavo Petro ha propuesto que se retome el ideal bolivariano de la Gran Colombia.

El presidente de Colombia insistió este sábado, 10 de enero, en la posibilidad de reconstruir el proyecto de la Gran Colombia a través de una confederación de naciones autónomas mediante "voto constituyente de la población".

Desde la óptica de Petro Urrego esta iniciativa debería establecerse con el objetivo de articular políticas comunes de industrialización y movilidad bajo un esquema constitucional que emule a la Unión Europea o al federalismo estadounidense, recuperando de esta manera el ideal geopolítico de Simón Bolívar.

El jefe de Estado recurrió a su cuenta oficial de X, donde acompañó su mensaje con un mapa histórico de 1826 en donde se delinea las antiguas fronteras de la unión, las cuales comprenden los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

El gobernante colombiano fue claro al señalar que dicha integración no implicaría la pérdida de la soberanía, sino todo lo contrario, funcionaría a través de "políticas comunes en las materias que proponga el pueblo".

"Indudablemente la política comercial hacia la industrialiación y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica", agregó el mandatario.

Para Gustavo Petro, el objetivo central de esta confederación sería posicionar a la región como un "centro del mundo y de Latinoamérica" en términos geográficos, enfocando los esfuerzos conjuntos hacia la industrialización y el desarrollo comercial.

Además, en su pronunciamiento en redes sociales el presidente colombiano detalló que esta alianza estratégica buscaría consolidar un eje de energías limpias, del saber, de infraestructuras de alta tenología de movilidad y comunicación".

A fin de materializar esta propuesta, Petro sugirió la creación de una arquitectura institucional supranacional. El jefe de Estado refirió que sobre estas bases "habría un parlamento grancolombiano, un tribunal de justicia y consejo de gobierno", estructuras que comparó directamente con los modelos vigentes en la "Unión Europea o en los EE.UU. federales".

Según señaló esta reunificación permitiría explotar "una potencia del turismo y de la conectividad del mundo", reviviendo de esta forma el pensamiento de Simón Bolívar.

