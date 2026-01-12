Gobierno de Venezuela anuncia liberación de 116 presos políticos más en las últimas horas

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 12 de enero, el Gobierno de Venezuela anunció que se concretó la liberación de 116 presos políticos en las últimas horas, cifra que se suma a las 187 excarcelaciones otorgadas el pasado diciembre, según indicaron.

"Excarcelaciones iniciaron en diciembre, gracias a Maduro"

Así lo anunció el régimen presidido por Delcy Rodríguez mediante un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, donde destacan que la medida representa el "resultado del trabajo articulado con los órganos del Sistema de Justicia".

Según el Estado venezolano, los presos excarcelados habían sido privados de su libertad debido a "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación".

Además, señalaron que estas liberaciones se concretaron a raíz de la iniciativa de una "revisión integral de causas" del derrocado presidente Nicolás Maduro.

"Dicho proceso ha mantenido su continuidad bajo la dirección de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz", detallaron.

Finalmente, el Gobierno de Venezuela informó que este procedimiento de revisión continuará permanentemente "siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente".

Edmundo González denuncia liberación de menos del 1% de presos políticos

El pasado 10 de enero, a través de sus redes sociales, el líder de la oposición venezolana se pronunció sobre la liberación de los presos políticos de Venezuela, que fue anunciado como parte de la transición en el país.

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", afirmó.

González hizo esta preocupante denuncia en base a lo observado por su hija, pues asegura que estuvo presente en estos días de liberación brindando compañía a las familias de los presos políticos. Además, consideró que esta situación representa violencia contra las familias de estas personas.

El catalogado como presidente electo de Venezuela señaló que "la libertad no se anuncia, se ejecuta". También recordó que los derechos humanos no se deben administrar con dilaciones ni opacidad.

"Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre", recalcó.

Este lunes, el régimen venezolano informó sobre una nueva liberación de 116 presos políticos, la cual, según indican, habría sido iniciativa del expresidente Nicolás Maduro.