Venezuela desafía a EEUU y ratifica venta de petróleo a Cuba, pese a advertencia de Trump

Apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin de la venta de petróleo de Venezuela hacia Cuba, el régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez contradijo la afirmación y ratificó su relación con La Habana.

Gobierno interino de Venezuela desafía a Donald Trump

Tras la captura de Nicolás Maduro a manos del gobierno de EE.UU. y el "control temporal" que ejercerá sobre Venezuela, Trump había afirmado que Cuba ha vivido del crudo y dinero de Venezuela durante años, por lo que "no habrá petróleo para ellos".

Sin embargo, mediante un comunicado oficial emitido el 11 de enero, los dirigentes de Caracas desafiaron a la Casa Blanca y desmintieron las palabras de Trump, ratificando su "postura histórica" sobre la isla caribeña.

"La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad", se lee en el escrito.

Venezuela ratifica relaciones "cimentadas históricamente" con Cuba.

Además, Venezuela sostuvo que su política exterior se fundamenta en el respeto al Derecho Internacional, así como en los principios de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, la igualdad soberana entre las naciones y libre determinación.

En ese sentido, hizo un guiño a Estados Unidos y reiteró su rechazo a cualquier forma de injerencia externa.

"Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza", finalizaron.

Trump lanza contundente anuncio sobre Venezuela y Cuba

Horas antes, el mandatario estadounidense había anunciado el rompimiento de la venta de petróleo de Venezuela hacia Cuba y el fin de los "servicios de seguridad" que brindaban al régimen chavista.

A través de su cuenta de Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que "Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores" y que el gobierno estadounidense estará a cargo de los acuerdos nacionales del país sudamericano.

Hizo un breve recuento del intercambio entre ambos países para sentenciar que el fin de una era entre las dos naciones había llegado respecto a la venta del petróleo.

"Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!", señaló.

El jefe de la Casa Blanca indicó que tal relación entre ambos países habría beneficiado grandemente a Cuba e incluso indicó que este país había sobrevivido "durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela".