Condenan a muerte en la horca a reconocida presentadora de televisión egipcia por narcotráfico

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Tribunal Penal de El Cairo dictó una drástica sentencia al condenar a la pena de muerte en la horca a la conocida presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa y a otras 11 personas involucradas en una compleja red internacional de narcotráfico.

Según lo reportado por agencias, la resolución judicial incluyó además una sanción económica de 500.000 libras egipcias (aproximadamente 9.800 dólares) para cada uno de los principales imputados, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública internacional.

Red de fabricación e incautación millonaria

Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que los acusados conformaban una banda criminal organizada dedicada a la importación transfronteriza de insumos químicos para la elaboración de narcóticos sintéticos. La red operaba de manera estructurada, dividiendo las funciones de compra, almacenamiento, procesamiento y distribución del producto final en diversas etapas.

Durante los operativos de registro e incautación, las fuerzas de seguridad intervinieron una propiedad residencial utilizada como centro clandestino de acopio y laboratorio. En el lugar, la policía decomisó 750 kilogramos de sustancias estupefacientes sintéticas y materia prima para su elaboración, además de armamento de fuego sin la correspondiente licencia.

El expediente acusatorio se fundamentó en el testimonio de 20 testigos, interceptaciones telefónicas, fotografías y material audiovisual. En el mismo juicio, otros nueve procesados recibierom cadena perpetua, mientras que siete personas fueron absueltas de los cargos.

Sarah Khalifa

Dramática reacción ante el fallo

Sarah Khalifa es una popular figura de la televisión en su país, donde conducía un programa de entretenimiento junto al destacado músico Hamo Bika. Asimismo, gestionaba su propia clínica de estética y contaba con una masiva presencia en plataformas digitales, superando los 2,5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Tras la lectura del veredicto dictado por los magistrados, la comunicadora estalló en llanto solicitando piedad ante las cámaras y los presentes en la sala de audiencias, mientras era custodiada por los agentes judiciales.

"Nunca en mi vida he fumado un cigarrillo. Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una gran injusticia", exclamó Khalifa.

Des images auraient fuitées du tribunal où Sarah Khalifa a été jugé coupable et condamné à la peine de mort.



La vie peut basculer si vite en faisant de mauvais choix.



Elle qui était présentatrice, botoxer et au summum de sa carrière, se voit aujourd'hui aux portes de la mort.... pic.twitter.com/lJsoMZLHb3 — Réfractaire le retour 👑 (@_Refractaire_) September 6, 2026

El severo marco penal contra el narcotráfico en Egipto

La condena impuesta a Khalifa refleja la férrea postura que mantiene el sistema judicial egipcio frente a los delitos vinculados a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas a gran escala. La legislación penal del país africano sanciona con la pena capital la importación, elaboración y comercialización no autorizada de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con cifras consignadas por Amnistía Internacional, Egipto registró 492 condenas a muerte durante el año 2025, ubicándolo entre los países con las tasas más elevadas de aplicación de la pena capital a nivel global. Con este fallo, el caso de la presentadora reabre el debate internacional sobre la severidad de las sanciones penales y las garantías del debido proceso en la región.