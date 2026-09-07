Trump propone cambiar el nombre de Nuevo México por "Nueva América" y desata reacción de Sheinbaum

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Nuevo México será Nueva América? Donald Trump generó el debate en el ámbito político e internacional tras publicar un mapa en Truth social con "México" tachado y reemplazado por la palabra "América". La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en lanzar una fuerte reacción a la idea del mandatario estadounidense de rebautizar ese estado.

Trump publica mapa que rebautiza Nuevo México como Nueva América

Como se sabe, el servicio de mapas y posicionamiento global vía satélite de Google cambió el nombre del Lago Ontario a Lago América para los usuarios de Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre de este cuerpo de agua que su país comparte con Canadá.

Tras ese acontecimiento que generó repercusiones a nivel internacional, el jefe de Estado de los EE. UU. volvió a sorprender y esta vez con una publicación realizada en su cuenta oficial de Truth Social y que fue compartida por la Casa Blanca en su cuenta de X. Pues bien, Trump subió una imagen donde se ve un mapa de New México (Nuevo México) editado.

El presidente de EE. UU. tachó en rojo esa última palabra para reemplazarla por "New America" (Nueva América), lo que deslizó su idea de rebautizar el estado. Pese a que no dio mayores detalles de su publicación, cabe destacar que, si bien el mandatario tiene la autoridad para modificar los nombres de lugares geográficos —como el lago Ontario— en la base de datos del Gobierno estadounidense, legalmente no puede cambiar el nombre de un estado.

Presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó un mapa con "New México" tachado y reemplazado por "New América".

Cuestionan la posibilidad de cambiar el nombre de Nuevo México

Tras la publicación de Trump, la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, aseguró que el nombre del estado Nuevo México "no está sujeto a debate" y acusó al mandatario de utilizar el post en sus redes sociales para distraer la atención de otros problemas nacionales.

"Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está ocupado haciendo el trabajo", escribió Lujan Grisham. A esa postura en contra de la posibilidad de reubatizar el estado, el senador demócrata Martin Heinrich enumeró tres lugares que, según afirmó, continuará llamando por sus nombres originales: "El Golfo de México. El lago Ontario. Nuevo México".

Reacción de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reacciona a publicación de Trump

Sin embargo, no solo ellos tuvieron fuertes reacciones, sino también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien a través de su cuenta oficial de X, expuso que en el mes de la patria, su país reafirma que no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero.

"Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano", expuso Sheinbaum luego de la publicación del republicano en Truth Social.

Por ahora, la propuesta del presidente de EE. UU, Donald Trump, de rebautizar Nuevo México a Nueva América se limita a una publicación en redes sociales y no representa un cambio oficial en el nombre del estado.