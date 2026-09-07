Popular vidente de televisión fue encontrado sin vida dentro de una vivienda en el Estado de México

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Farath Coronel, conocido como el 'Brujo Mexicano' y popular por sus apariciones como vidente en televisión, fue encontrado sin vida dentro de una vivienda ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La noticia generó conmoción entre sus seguidores y figuras del espectáculo mexicano, debido a la repentina muerte del vidente de 41 años.

Hallan muerto a vidente mexicano

El hallazgo ocurrió el viernes 4 de septiembre, cuando agentes municipales llegaron hasta un inmueble de la colonia Bosques del Lago luego de recibir una alerta sobre una persona que presuntamente había resultado herida por un arma de fuego. Al ingresar a la propiedad, los equipos de emergencia encontraron a Coronel y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las autoridades comenzaron con la recopilación de evidencias y las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer responsabilidades por la muerte del conocido personaje televisivo.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por medios mexicanos, Farath Coronel habría recibido un disparo en la cabeza. Además, se maneja la posibilidad de que se tratara de un ataque dirigido. Sin embargo, estas circunstancias todavía no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades, por lo que la investigación continúa abierta y se espera que surjan nuevos detalles.

Capturan a sospechosos

El caso también tomó otro giro debido a la detención de una persona que estaba encargada de la seguridad del vidente. Asimismo, trascendió que habría ocurrido una discusión antes del fallecimiento y que algunas pertenencias de Coronel habrían desaparecido, entre ellas una camioneta. No obstante, estos elementos forman parte de las líneas de investigación y aún deben ser esclarecidos.

Mientras avanzan las diligencias, también surgieron versiones distintas sobre quién encontró el cuerpo del vidente. Algunas fuentes señalaron que habría sido un amigo, mientras otras indicaron que se trataba de un familiar. Hasta el momento, las autoridades no han precisado esta información, por lo que este aspecto permanece sin una explicación oficial.

¿Quién era 'El Brujo Mexicano'?

Farath Coronel, cuyo nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, se hizo conocido como vidente, tarotista, numerólogo, médium e investigador de fenómenos paranormales. Su popularidad aumentó especialmente durante la pandemia, periodo en el que comenzó a aparecer con mayor frecuencia en el programa Hoy, de Televisa.

Además de su trabajo en televisión, Coronel mantenía una activa presencia en redes sociales, donde compartía predicciones, horóscopos, lecturas de tarot y contenido relacionado con el esoterismo y la llamada ley de la atracción. Su inesperada muerte deja interrogantes que ahora deberán ser respondidas por las autoridades mientras sus seguidores recuerdan su particular presencia en la televisión mexicana.