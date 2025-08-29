Aranceles de Trump son declarados ilegales: Justicia de EE.UU. les da vigencia hasta octubre de este año

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 29 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos declaró como ilegales la mayoría de los aranceles que Donald Trump anunció meses atrás. No obstante, la justicia de este país le otorgó vigencia hasta el 14 de octubre próximo.

El argumento del Tribunal

Los jueces encontraron que el presidente del país norteamericano extralimitó sus funciones. Este fallo coincide con el de los gravámenes a finales del mes de mayo, que también fueron declarados ilegítimos. La corte votó con siete a a favor y cuatro en contra, por lo que estuvo lejos de ser un veredicto unánime.

"Porque estamos de acuerdo en que la concesión de autoridad presidencial por parte de la IEEPA para 'regular' las importaciones no autoriza los aranceles impuestos por las órdenes ejecutivas", manifiesta la sentencia publicada.

Fallo que declara ilegales los aranceles de Trump.

Algunos de los jueces que declararon ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump fueron: Jane A. Restani, Gary S. Katzmann y Timothy M. Reif. Ellos dictaminaron que Trump excedió su autoridad al imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Trump apelará la decisión

Disconformes con el fallo, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Departamento de Justicia apelará el fallo, al considerarlo "erróneo". Por tal motivo, continuará peleando para demostrar la legitimidad del líder del Partido Republicano.

"Trump determinó que existía una emergencia nacional y actuó conforme a la ley imponiendo aranceles. Los jueces del Circuito Federal están interfiriendo con el papel vital y constitucionalmente central del presidente en política exterior. Esta decisión es errónea y socava la imagen de Estados Unidos en el escenario mundial", manifestó en X.

.@POTUS Trump found there was a national emergency and took action under the law by imposing tariffs.



The judges of the Federal Circuit are interfering with the President's vital and constitutionally central role in foreign policy.



This decision is wrong and undermines the... — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 29, 2025

Su mensaje en Truth

A través de la red social que creó, el mandatario de los Estados Unidos indicó que todas las imposiciones siguen vigentes. Procedió a explicar que la medida fue la mejor para apoyar a la mano de obra estadounidense.

"¡Todos los aranceles siguen en vigor! Hoy, un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país", expresó.

De este modo la justicia de los Estados Unidos declaró ilegales los aranceles que impuso Donald Trump desde el comienzo de su gestión. Sin embargo, el jefe de Estado y la fiscal general anunciaron que apelarán la decisión.