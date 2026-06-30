Accidente de helicóptero dejó al menos 14 muertos: Cancillería se pronuncia tras tragedia en Arabia Saudita

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia aérea. Un helicóptero se estrelló, dejando al menos 14 muertos. Tras el reporte del accidente, la Cancillería peruana se pronunció a través de su cuenta oficial de X y expresó sus condolencias a Arabia Saudita.

Helicóptero se estrelló y dejó varios muertos: Esto se sabe

De acuerdo a los últimos reportes, un helicóptero perteneciente a la compañía estatal saudí Aramco se estrelló el último domingo 28 de junio en la costa oriental de Arabia Saudita, alrededor de las 6:00 a.m.

Según informó la agencia estatal de noticias SPA, el siniestro tuvo lugar en Ras Tanura, sede de la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo, ubicada en la costa del Golfo Pérsico, al oeste del estrecho de Ormuz. Las instalaciones habían retomado su actividad comercial hace apenas dos días, luego de una interrupción de casi cuatro meses.

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita informó que tras el avance de las primeras diligencias, se confirmó que el accidente del helicóptero Leonardo AW139 dejó 14 muertos (12 pasajeros y 2 tripulantes).

Un helicóptero de una empresa petrolera se desplomó en Ras Tanura, Arabia Saudita, y dejó 14 personas muertas tras estrellarse sobre la costa oriental del país este domingo. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por... pic.twitter.com/qYLodaMFlR — N+ FORO (@nmasforo) June 28, 2026

Cancillería de Perú expresa sus condolencias a Arabia Saudita

Pese a que el gobierno de Arabia Saudita indicó que todas las víctimas eran ciudadanos sauditas, el Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó hoy sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente del helicóptero en las cercanías de la zona de Ras Tanura.

"El Gobierno del Perú lamenta y expresa sus sentidas condolencias al gobierno y familiares de las víctimas por el fallecimiento de 14 ciudadanos sauditas en un accidente en helicóptero ocurido en las cercanías de la refinería de petróleo de Ras Tanura, ubicada en costas orientales de Arabia Saudita", se lee en el mensaje compartido a través de la cuenta oficial de la Cancillería en X.

Cancillería peruana se pronuncia tras accidente en Arabia Saudita.

Investigan causas del accidente de helicóptero

Las autoridades de Arabia Saudita revelaron que vienen ejecutando las acciones e investigaciones necesarias que ayuden a esclarecer las causas exactas que ocasionaron el incidente en la mañana del 28 de junio.

El Ministerio de Energía saudí no proporcionó información adicional sobre si el siniestro afectará las operaciones actuales en la terminal. El hermetismo oficial se mantiene mientras avanzan las tareas de recolección de pruebas en el lugar, según 'La Voz'.

"Los órganos pertinentes han iniciado una investigación completa para determinar las causas del accidente", informó la agencia de noticias oficial saudí. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de las víctimas, el destino del helicóptero o el propósito del vuelo.

Es así como Perú, a través de la cuenta oficial de la Cancillería, expresó sus condolencias por los 14 muertos que dejó el accidente de helicóptero en Arabia Saudita. Las personas que iban a bordo eran pertenecientes de la petrolera estatal saudí Aramco.