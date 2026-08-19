Tragedia en luna de miel: recién casados pierden la vida tras estrellarse e incendiarse su helicóptero

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una pareja de recién casados que estaban de luna de miel y un piloto perdieron la vida después de que su helicóptero privado se estrellara en un campo y posteriormente se incendiara poco antes de llegar a un helipuerto en una conocida isla griega.

Tragedia en luna de miel: así sucedió el lamentable suceso

El matrimonio, que fue identificado como Alexander Cromie y Marie Ebert, ambos de nacionalidad británica, volaban en un vehículo privado Bell 2006, que tenía como destino Sifnos desde el pueblo de Markopoulo, de acuerdo a información de la Policía Griega, según BBC.

Por causas que aún son materia de investigación, la aeronave perdió el control y se estrelló contra el suelo. Inmediatamente después del impacto se produjo una fuerte explosión lo que provocó que el medio de transporte aéreo quedara totalmente envuelto por las llamas.

Producto de este siniestro fallecieron la pareja y el piloto de nacionalidad griega identificado como Giorgos Raikos, de 55 años. Por su parte, autoridades griegas han abierto una investigación para poder esclarecer las causas del siniestro.

Los equipos han recopilado pruebas y han recogido los testimonios de los habitantes de la isla griega que presenciaron esta colisión y, con dicha información están buscando reconstruir los últimos momentos del vuelo.

Las claves para descubrir las causas del accidente

Un dato relevante es que, las imágenes de una cámara de seguridad serían clave para descubrir la verdad detrás de este trágico accidente debido a que captó los últimos instantes del viaje.

De acuerdo a la información que manejan los expertos, en esta grabación se observa cómo el helicóptero se queda sin estabilidad y de manera gradual comienza a descender hasta que finalmente se estrella a escasos metros antes del helipuerto.

Adicionalmente se viene analizando la última comunicación del piloto con los serviciosd del helipuerto. De acuerdo a información preliminar, poco antes de que ocurra el accidente esta había comunicado que estaba preparado para aterrizar en la isla griega.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos informó que durante la tarde del último lunes no se registraron fuertes vientos en la zona que pudieran desencadenar la pérdida de control de la aeronave.

En medio de su luna de miel en Grecia, una pareja de recién casados de nacionalidad británica perdieron la vida cuando su helicóptero privado los trasladaba desde el pueblo de Markopoulo a la isla Sifnos. Además, quien también falleció fue el piloto de nacionalidad griega que manejaba la aeronave.