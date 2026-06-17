RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Tragedia aérea

Avión privado se estrella e incendia en plena autopista: Reportan al menos un muerto y varios heridos

Un avión privado se estrelló y se incendió en una autopista, dejando un muerto y cinco heridos. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Avión privado se estrella en autopista de Texas.
Avión privado se estrella en autopista de Texas. (Difusión)

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 17/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Un pequeño avión privado se estrelló y se incendió en una autopista, dejando al menos un muerto y varios heridos. El accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, quienes investigan  las causas exactas del incidente que causó gran impacto.

Avión privado se estrelló en una autopista

De acuerdo a los últimos reportes, un avión privado se estrelló en una autopista en Laredo, el martes 16 de junio por la noche. La pequeña aeronave, un Cessna Citation, volaba hacia Austin, Texas, desde Los Cabos, México, cuando informó graves problemas mecánicos y de que se estaba quedando sin combustible.

La alerta fue enviada al Aeropuerto Internacional de Laredo justo antes de las 10:00 p. m. hora local, según precisó Gilberto Sanchez, director del aeropuerto. El piloto del jet bimotor perdió contacto con la torre de control y realizó un aterrizaje de emergencia llegando a estrellarse en la Loop 20 de la autopista estatal de Texas.

El accidente provocó el cierre del tráfico en ambos sentidos y esparció escombros por varios carriles. Asimismo, las imágenes difundidas en redes sociales se evidencia el preciso momento del impacto y de cuando se incendió el avión privado que llevaba a bordo seis personas.

Reporte de víctimas tras accidente de avión en Texas

Las autoridades confirmaron a medios internacionales 'The New York Times' que una parte del avión golpeó a un vehículo que circulaba en sentido sur por Loop 20, aunque José Baeza, investigador y vocero del Departamento de Policía de Laredo, aseguró que todavía no podía precisar qué sección de la aeronave impactó al automóvil. 

Trágico choque de tren y autobús: Reportan al menos 9 muertos y más de 20 heridos
Lee también

Trágico choque de tren y autobús: Reportan al menos 9 muertos y más de 20 heridos

Lamentablemente, el impacto dejó una persona sin vida y cinco lesionados. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al sitio para brindar atención, rompieron ventanas en llamas para rescatar a los heridos y ocupantes para posteriormente trasladarlos a un hospital. 

Zayra Garza, una esteticista, llevaba a sus compañeros de trabajo a casa cuando ocurrió el accidente. Comenzó a grabar un video mientras se acercaba a la escena y luego detuvo su vehículo frente al jet.

"Parecía parte de una película. Estaba en shock. Lo que me preocupaba era el fuego. Me preocupaba que pudiera explotar en cualquier momento", declaró, según 'Milenio'.

Autobús cayó por un barranco y dejó al menos 31 muertos y más de 30 heridos: Bajo investigación
Lee también

Autobús cayó por un barranco y dejó al menos 31 muertos y más de 30 heridos: Bajo investigación

Investigan accidente aéreo en Texas

NetJets, una empresa de aviones privados, dijo en un comunicado el miércoles por la mañana que era la encargada de operar el avión. Debido a la emergencia en Texas, aseguraron que vienen colaborando con las fuerzas del orden para confirmar más detalles.

Por su parte, la policía de Laredo viene realizando las diligencias e investigaciones respectivas sobre las causas exactas que llevaron a esta tragedia que cobró la vida de una persona. Mientras que el alcalde de Laredo Victor Trevino expresó en un comunicado: "Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y seres queridos afectados por el reciente accidente de un jet privado".

Es así como un accidente se registró en Texas la noche del martes 16 de junio: un avión privado se estrelló en plena autopista, dejando un muerto y cinco heridos. Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indican que el jet fue fabricado en 2016.

Temas relacionados Accidente Avión heridos incendio jet tragedia aérea

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA