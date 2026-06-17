Avión privado se estrella e incendia en plena autopista: Reportan al menos un muerto y varios heridos

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un pequeño avión privado se estrelló y se incendió en una autopista, dejando al menos un muerto y varios heridos. El accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, quienes investigan las causas exactas del incidente que causó gran impacto.

Avión privado se estrelló en una autopista

De acuerdo a los últimos reportes, un avión privado se estrelló en una autopista en Laredo, el martes 16 de junio por la noche. La pequeña aeronave, un Cessna Citation, volaba hacia Austin, Texas, desde Los Cabos, México, cuando informó graves problemas mecánicos y de que se estaba quedando sin combustible.

La alerta fue enviada al Aeropuerto Internacional de Laredo justo antes de las 10:00 p. m. hora local, según precisó Gilberto Sanchez, director del aeropuerto. El piloto del jet bimotor perdió contacto con la torre de control y realizó un aterrizaje de emergencia llegando a estrellarse en la Loop 20 de la autopista estatal de Texas.

El accidente provocó el cierre del tráfico en ambos sentidos y esparció escombros por varios carriles. Asimismo, las imágenes difundidas en redes sociales se evidencia el preciso momento del impacto y de cuando se incendió el avión privado que llevaba a bordo seis personas.

Reporte de víctimas tras accidente de avión en Texas

Las autoridades confirmaron a medios internacionales 'The New York Times' que una parte del avión golpeó a un vehículo que circulaba en sentido sur por Loop 20, aunque José Baeza, investigador y vocero del Departamento de Policía de Laredo, aseguró que todavía no podía precisar qué sección de la aeronave impactó al automóvil.

Lamentablemente, el impacto dejó una persona sin vida y cinco lesionados. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al sitio para brindar atención, rompieron ventanas en llamas para rescatar a los heridos y ocupantes para posteriormente trasladarlos a un hospital.

Zayra Garza, una esteticista, llevaba a sus compañeros de trabajo a casa cuando ocurrió el accidente. Comenzó a grabar un video mientras se acercaba a la escena y luego detuvo su vehículo frente al jet.

"Parecía parte de una película. Estaba en shock. Lo que me preocupaba era el fuego. Me preocupaba que pudiera explotar en cualquier momento", declaró, según 'Milenio'.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Se desploma aeronave sobre carretera en Laredo, Texas. La situación generó una intensa movilización de corporaciones de auxilio y seguridad. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al sitio para brindar atención, rompieron ventanas en llamas para rescatar a... pic.twitter.com/B8rZrMmzP5 — Milenio (@Milenio) June 17, 2026

Investigan accidente aéreo en Texas

NetJets, una empresa de aviones privados, dijo en un comunicado el miércoles por la mañana que era la encargada de operar el avión. Debido a la emergencia en Texas, aseguraron que vienen colaborando con las fuerzas del orden para confirmar más detalles.

Por su parte, la policía de Laredo viene realizando las diligencias e investigaciones respectivas sobre las causas exactas que llevaron a esta tragedia que cobró la vida de una persona. Mientras que el alcalde de Laredo Victor Trevino expresó en un comunicado: "Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y seres queridos afectados por el reciente accidente de un jet privado".

Es así como un accidente se registró en Texas la noche del martes 16 de junio: un avión privado se estrelló en plena autopista, dejando un muerto y cinco heridos. Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indican que el jet fue fabricado en 2016.