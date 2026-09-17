Bolivia: descubren una nueva especie de gato silvestre después de 100 años

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La biodiversidad de Sudamérica sorprendió a la comunidad internacional con un hallazgo sin precedentes en el último siglo. Investigadores confirmaron el descubrimiento del Leopardus tilcayo, la primera especie de felino silvestre identificada por la ciencia en cien años.

Este hito, que no ocurría desde el registro del gato de las pampas en 1923, ha captado la atención del mundo científico por sus implicancias en la fauna regional.

Una especie particular

Conocido coloquialmente como Tilcayo, este enigmático animal habita en la ecorregión de los bosques de Yungas, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en Bolivia. Según las descripciones, el felino se caracteriza por un pelaje cubierto de manchas de leopardo, un rostro pequeño y notoriamente arrugado, orejas cortas y redondas, así como por poseer unos largos y distintivos bigotes.

De mascota doméstica a hito científico

La historia de su descubrimiento es peculiar. Todo comenzó en 2016, cuando un lugareño encontró al ejemplar y, considerándolo simplemente un "gato extraño", decidió llevarlo a su hogar. Tras convivir con el animal durante un año, el hombre comprendió que sus necesidades correspondían a las de un depredador salvaje. Por ello, optó por entregarlo al santuario Senda Verde para darle una mejor calidad de vida.

Fue en este refugio donde la bióloga y exploradora Paola Nogales-Ascarrunz, fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivianos, conoció al ejemplar. Intrigada, la investigadora unió fuerzas con expertos internacionales, como el genetista Eduardo Eizirik (Brasil) y Jonas Lescroart (Universidad de Amberes), coautor del estudio publicado este 17 de septiembre en la revista Current Biology.

LO ÚLTMO: Descubren en Bolivia una nueva especie de gato, la primera identificada en más de 100 años.



El gato tigre tilcayo salió a la luz después de que un hombre lo confundiera con un gatito doméstico y lo llevara a un santuario local. pic.twitter.com/OBOsqdNZLi — Informa Cosmos (@InformaCosmos) September 17, 2026

Un impacto profundo en la biología felina

El análisis genómico a partir de muestras modernas y de museo arrojó resultados que van más allá de catalogar un nuevo animal. Según James Sanderson, líder de la Fundación para la Conservación de Pequeños Felinos Silvestres, este hallazgo cambia profundamente la forma en que los especialistas agrupan las especies en el género Leopardus.

El estudio concluyó que el complejo de los gatos tigres, históricamente mal clasificado, se divide en realidad en cinco especies distintas. Este reordenamiento taxonómico también trajo novedades para el Perú.

El equipo logró identificar una nueva subespecie en territorio peruano denominada Leopardus tigrinus antisuyo, conocida como tigrino, oncilla o gato tigre. Este espécimen destaca por una apariencia robusta, un pelaje marrón amarillento con manchas estrechas y alargadas, y una cola esbelta que termina en una punta afilada, sumando un nuevo tesoro a la fauna sudamericana.