Conoce AQUÍ el precio de la gasolina en Lima este 2 de diciembre: LINK para ver costos a tiempo real

Si estás pensando en echar gasolina hoy a tu vehículo, lo ideal es que te mantengas informado sobre cuál es su precio actual. Por ello, te revelamos los costos a tiempo real en Lima en la jornada de este martes, 2 de diciembre, y así no pagues de más.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Lima?

Los precios de la gasolina en Lima siguen siendo un tema de interés para los conductores de la capital, especialmente con las fluctuaciones que se han dado en los últimos días. En ese marco, quien no busca la mejor forma de ahorrar y cuidar su economía, por lo cual, es importante saber cuál es el valor actual de este producto.

Una de las páginas o plataformas que te permite mantenerte informado sobre este tema es 'Facilito' del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). A través de ello, los usuarios pueden consultar en tiempo real los precios más bajos y encontrar las opciones más económicas cerca de su ubicación.

A continuación te damos a conocer cuál es el precio de la gasolina en la ciudad de Lima, este, 2 de diciembre, y así no tengas que pagar un sol más al momento de llenar el tanque de tu auto:

Gasohol Regular: Hoy, en Lima, el precio más alto que se encontró fue de S/ 17.50 el galón, mientras que el más barato estuvo en S/ 12.39 el galón.

Facilito: LINK para revisar precio en otros distritos de Lima

Con el aplicativo móvil de Facilito de Osinergmin podrás realizar trámites y consultas relacionados con la compra de combustibles y a los servicios de electricidad y gas natural vehicular (GNV) y el gas licuado de petróleo (GLP). Encuentra los distribuidores de balones de gas más cercanos a tu ubicación, con sus respectivos precios.

La aplicación te indicará su teléfono de contacto de los establecimientos que selecciones, para que realices la compra. Además, puedes acceder a la plataforma y tener más conocimiento sobre cuál es el precio de la gasolina en otros distritos de Lima, este martes y así comparar los costos en tiempo real, a través de este ENLACE.

Para ingresar a Facilito solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a Facilito desde la página web https://www.facilito.gob.pe. o la aplicación móvil.

Selecciona el tipo de combustible (gasolina, gasohol, diésel, GNV o GLP) y la región deseada.

Revisa el listado completo de estaciones de servicio autorizadas con los valores del día.

