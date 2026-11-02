EE. UU.: Trump estaría pensando en lanzar un ataque nuclear contra Irán tras las elecciones legislativas

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría analizando la posibilidad de ejecutar un ataque nuclear contra la Montaña del Pico, una instalación subterránea ubicada en Irán. Esta información fue difundida por el periodista y expartidario republicano Tucker Carlson.

Según las declaraciones del periodista, la medida respondería a los pedidos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, bajo el argumento de que el gobierno iraní reactivó su programa de enriquecimiento nuclear. Ante ello, el mandatario estadounidense tomaría una determinación definitiva este próximo fin de semana.

Presunta presión de Netanyahu a Estados Unidos

A través de una publicación en la red social X, el comunicador Tucker Carlson explicó las razones técnicas que llevarían a considerar este tipo de armamento sobre la zona iraní.

Mensaje en X del periodista estadounidense.

Citando a una fuente próxima a la Casa Blanca, el reporte detalla que Bibi se comunica diariamente por teléfono con el jefe de Estado norteamericano para tratar este tema.

"Ningún arma convencional en el arsenal estadounidense puede penetrar 300 pies de granito sólido para destruir los túneles donde supuestamente se realiza el enriquecimiento", dijo Tucker Carlson.

Asimismo, el periodista apuntó sobre la situación política y judicial del líder israelí tras los últimos comicios en su país, quien por ahora no podrá formar gobierno.

"Netanyahu está acorralado y desesperado. Netanyahu debe mantenerse cerca de Trump. Necesita esta guerra", dijo Tucker Carlson.

Cabe mencionar que el informe también expone gestiones directas sobre altos mandos militares y de inteligencia en Washington. No obstante, el respaldo a la postura israelí dentro del gabinete también incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al director de la CIA, John Ratcliffe.

Del mismo modo, el reporte indica que el expresidente demócrata Barack Obama se opondría al acuerdo de paz negociado en Doha, mientras Teherán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz y la continuidad del diálogo a que Washington acepte sus términos.

Sector del gobierno rechazaría la opción bélica

Por otro lado, existe un sector dentro del Ejecutivo estadounidense que rechaza la opción bélica y prioriza las conversaciones con las autoridades persas. En este grupo destacan el vicepresidente JD Vance y el enviado especial para Oriente Medio y amigo del presidente, Steve Witkoff.

Finalmente, el periodista aclara que el desenlace de las votaciones legislativas de este martes influirá en las determinaciones de Washington.

Según advirtió el exestratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, una eventual derrota en las urnas desatará una disputa interna dentro del partido republicano, factor que se suma al escenario previo a la definición presidencial.