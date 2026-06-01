Amazon enciende alarma tras RETIRAR del mercado sillón que OCASIONA pérdida de dedo

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente ha generado gran preocupación en los consumidores del popular mercado digital. Esto se dio tras un modelo defectuoso en el mecanismo del mueble. Las autoridades competentes han alertado que la manipulación de este objeto puede ocasionar graves lesiones irreversibles, obligando a frenar con su distribución.

Riesgos detectados en el mobiliario

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), el problema principal surge en el mecanismo de ajuste del respaldar de la silla. Los usuarios pueden llegar a sufrir el enganche de sus dedos al intentar modificar las posiciones, esto llevó al reporte confirmado de una amputación.

La silla lounge para exteriores de la marca Giantex, específicamente el modelo NP10025NY fue marcado como el producto afectado. Estas unidades, de color azul, fueron comercializadas entre agosto del 2023 y octubre del 2025, llegando a miles de compradores de diversas regiones internacionales.

"El mecanismo de ajuste tiene un punto de pinzamiento peligroso donde los dedos pueden quedar atrapados durante el uso, causando lesiones graves", señaló la CPSC.

La estructura metálica, al accionarse, genera una presión que los usuarios no anticipan al reclinar el respaldo. Este fallo de seguridad permite que los dedos queden atrapados dentro del marco del sillón, convirtiendo un objeto de descanso en un dispositivo peligroso para la integridad física.

Artículo retirado del mercado.

Protocolo ante el peligroso diseño

Para prevenir nuevos daños físicos, los propietarios deben dejar de usar la silla inmediatamente. Los canales habilitados incluyen el teléfono gratuito 844-242-1885, un correo electrónico de soporte técnico o mediante el sitio web oficial de la marca habilitado para gestionar esta emergencia por fallas tan graves.

El procedimiento exige demostrar que el producto ha sido inutilizado para prevenir futuros accidentes. Se solicita a los clientes eliminar la almohadilla del reposacabezas, cortar la tela de la estructura y enviar una fotografía como prueba de la destrucción antes de procesar el pago total solicitado.

El código fue retirado por accidentes.

Este retiro masivo afecta a aproximadamente 1,155 unidades vendidas a través de Amazon y la página web oficial de la empresa. La seguridad de los consumidores es prioritaria, por lo que las autoridades supervisan que el proceso de retiro se ejecute correctamente en todos los casos reportados.

Resulta vital verificar el modelo NP10025NY para prevenir riesgos de amputación de dedo en el sillón retirado de Amazon. Cumplir con la destrucción del artículo garantiza la seguridad ante el accidente ocurrido, protegiendo así a las familias ante las fallas detectadas en esta silla Giantex.