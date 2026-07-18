Bus de dos pisos volcó y cayó desde un puente: Reportan más de 18 heridos en el accidente de Argentina

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un bus de dos pisos volcó y cayó desde un puente de una altura de seis metros, dejando más de 18 pasajeros heridos en la ciudad de Carmen de Areco. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente para determinar las responsabilidades del caso, en Argentina.

Micro volcó y dejó varios heridos: Reporte del accidente

De acuerdo a los reportes preliminares, un bus de la empresa Vía TAC protagonizó un aparatoso accidente el último viernes 17 de julio. Aún por causas bajo investigación, el conductor del micro de dos pisos perdió el control y terminó volcando y cayendo desde un puente hacia un sector inferior de la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad bonaerense de Carmen de Areco.

Las autoridades precisaron que el hecho ocurrió cuando el bus circulaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, en medio de fuertes vientos y ráfagas que golpean la zona donde rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

Lamentablemente, el accidente en la ruta argentina dejó al menos 20 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica inmediata. Hasta el lugar del siniestro vial llegaron bomberos voluntarios, la Policía Vial de San Andrés de Giles y equipos de Corredores Viales.

Micro cayó de un puente dejando varios heridos en Argentina.

Investigan volcadura de bus en Carmen de Areco

La Fiscalía de Argentina trabaja en el lugar para realizar las pericias y establecer las causas del accidente y determinar las circunstancias que provocaron que el micro cayera desde el puente.

En medio de esta situación, el director de Defensa Civil y Políticas de Prevención, Fabián Maira, explicó que las condiciones climáticas podrían haber influido en el accidente. "Las condiciones no eran óptimas; oscuridad, mucha lluvia, mucho viento. Pudo haber sido uno de los factores, pero no puedo asegurarlo hasta que se realicen las pericias", señaló, según el diario 'Los Andes'.

Por su parte, uno de los pasajeros, identificado como Maximiliano, relató que el micro comenzó a desestabilizarse cuando ascendía al puente y atribuyó el accidente a las intensas ráfagas de viento que azotan la región.

Otra tragedia vehicular: Autobús escolar se volcó en Uganda

El Gobierno de Uganda suspendió con "efecto inmediato" todos los viajes y excursiones escolares en el país hasta nuevo aviso, después de que al menos 24 personas resultaran sin vida tras la volcadura de un autobús escolar.

Según la policía, el conductor, que habría sufrido heridas de extrema gravedad, perdió el control del vehículo, que se salió de la carretera, chocó contra una gran roca y volcó. El caso aún se mantiene bajo investigación.

Es así como un nuevo accidente de tránsito ha generado conmoción a nivel internacional. Un grave accidente ocurrió en la mañana del viernes 17 de julio en Argentina: un bus de dos pisos volcó y cayó desde un puente sobre a Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad bonaerense de Carmen de Areco, dejando al menos 20 heridos.