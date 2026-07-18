Deslizamiento de tierra dejó al menos ocho muertos y más de 30 desaparecidos en China

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un deslizamiento de tierra dejó más de 10 edificios sepultados y obligó a evacuar a más de mil personas. Lamentablemente, el incidente también dejó un saldo preliminar de ocho muertos y más de 30 desaparecidos en China.

Deslizamiento de tierra en el centro de China

De acuerdo a los últimos reportes, el incidente se registró el último viernes 17 de julio, al promediar las 9:08 a.m. hora local ((01:08 GMT). Una gran cantidad de rocas y tierras se desprendió ladera abajo y provocó el colapso de varios edificios residenciales situados al pie de una montaña ubicada en el municipio central chino de Chongqing.

Medios locales como la agencia estatal Xinhua precisó que el deslizamiento de tierra dejó hasta el momento, al menos ocho muertos y 34 personas desaparecidas. Asimismo, las autoridades detallaron a la prensa que unas 1,100 personas fueron evacuadas de manera preventiva de la zona afectada, ante el riesgo de nuevos derrumbes.

Hasta el lugar de la emergencia llegaron miembros de la policía y bomberos para iniciar con las labores de búsqueda y rescate con extrema cautela. El medio South China Morning Post recogió el testimonio de un vendedor local apellidado Pu quien afirmó que varios edificios, la mayoría de ellos de cinco o seis plantas, habían sido aplastados y sepultados por enormes rocas y grandes masas de barro.

VIDEO | Un deslizamiento de tierra en el centro de China deja 8 muertos y más de 30 desaparecidos. pic.twitter.com/F7UBxflOVb — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 18, 2026

Operativo de búsqueda y rescate tras deslizamiento

Para reducir riesgos, las autoridades cortaron el suministro de agua, electricidad y gas en un radio de un kilómetro del área afectada. Asimismo, el Ministerio de Gestión de Emergencias activó el nivel 2 de respuesta nacional ante desastres geológicos —el segundo más alto del sistema chino— y desplegó más de 800 efectivos en el terreno.

Por su parte, el Grupo de Construcción Anneng de China, una fuerza estatal especializada en rescates de ingeniería, envió a 110 rescatistas profesionales, mientras que el cuerpo de bomberos de Chongqing desplegó a más de 400 efectivos.

Las autoridades chinas han advertido que el riesgo de nuevos desprendimientos persiste, debido a la presencia de fragmentos rocosos inestables en los laterales y la parte superior del acantilado, por lo que insta a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona hasta un nuevo aviso oficial sobre la situación.

Deslizamiento en China dejó desaparecidos y 1100 evacuados.

Presidente de China pide agilizar rescate de sobrevivientes

No es el primer deslizamiento de tierra que ha sorprendido a China. Como se recuerda, el 7 de julio, un deslave se registró en la ciudad de Longnan, en la provincia de Gansu, dejando a al menos 21 personas sin vida y varios heridos.

Pero no solo eso, sino que el país afrontó otro desastre natural, el tifón Maysak, que dejó 39 fallecidos en la provincia meridional de Guangxi.

En medio de esta crítica situación, el presidente de China, Xi Jinping, instó a "realizar de manera científica las labores de búsqueda y rescate" tras el nuevo deslizamiento de tierra en Chongqing el 17 de julio y subrayó la necesidad de prevenir desastres secundarios, garantizar un tratamiento médico adecuado a los heridos y gestionar eficazmente las consecuencias del siniestro.

Es así como en China se reportó un nuevo desastre natural. Un deslizamiento de tierra afectó en Chongqing dejando al menos ocho muertos y más de 30 desaparecidos, así como varios edificios sepultados.