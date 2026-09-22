Extraño OVNI aparece en el cielo de Irán en medio de las tensiones con EEUU

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un objeto luminoso, no identificado, fue grabado sobre el cielo de Teherán, capital de Irán, la noche del domingo 20 de septiembre. El fenómeno generó mucha especulación en redes sociales debido a la falta de información oficial en medio de la alta tensión geopolítica.

Este hecho coincide con las advertencias militares de las autoridades iraníes hacia Estados Unidos, en un momento en que Donald Trump declaró estar analizando diversas opciones de respuesta militar y económica.

An unidentified luminous object appeared over Tehran again last night. Iran's Aviation Organization says no flight matching the object has shown up on radar, and it has offered no assessment of what the object is.



Fars News pic.twitter.com/kwKeulhSll — Open Source Intel (@Osint613) September 21, 2026

Misteriosas luces sobre Teherán se viralizan en redes sociales

Uno de los archivos publicados por Open Source Intelligence Monitor, especialistas en ciberinteligencia, señaló que circulan varios videos que muestran un objeto no identificado en los cielos de Teherán y desconocen de qué pueda tratarse.

"Un objeto luminoso no identificado apareció sobre Teherán nuevamente anoche. La Organización de Aviación de Irán dice que ningún vuelo coincidente con el objeto que ha aparecido en el radar, y no ha ofrecido ninguna evaluación sobre qué es el objeto." menciona el mensaje en su cuenta de 'X'.

Por su parte, el usuario de internet Ali Sedaghati compartió un metraje registrado hacia las 19:30 horas del 20 de septiembre. Afirmó textualmente en sus redes sociales que filmó 'objetos celestes desconocidos'.

"Realmente no sé qué era, pero estaba cerca de las nubes, tenía luces especiales y flotaba en el espacio sin hacer ruido.", mencionó en sus redes en donde su video sumó más de 5.3 millones de visualizaciones.

Pese a teorías sobre drones, cometas o tecnología, la cadena internacional Al Jazeera destacó la falta de verificación independiente oficial.

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Es importante mencionar que la aparición de las luces ocurre en un contexto complejo para Irán, debido a que su espacio aéreo se encuentra bajo una fuerte tensión militar debido al conflicto que mantiene la región.

Esto ha hecho que cualquier objeto no identificado sobre ciudades iraníes cause especulaciones entre los usuarios de redes sociales.

No obstante, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó poseer tecnología bélica no revelada.

Mediante la agencia Fars, el portavoz militar Hossein Mohebbi declaró que "Introduciremos nuevas armas con nuevas capacidades en la batalla, y el mundo quedará asombrado", anunciando que ya identificó nuevos objetivos militares.

Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró al reportero Trey Yingst, de Fox News, encontrarse en "modo de decisión".

El mandatario norteamericano señaló que 'Básicamente son tres cosas", sintetizando sus opciones en "Eliminarlo, dejar que se pudra con la economía o llegar a un acuerdo".