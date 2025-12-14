Chile cierra las urnas e inicia el conteo para definir su próximo presidente: ¿Quién va a la cabeza?

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo 14 de diciembre de 2025, Chile vivió una jornada decisiva con la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. Tras diez horas de votación, las urnas cerraron a las 18:00 horas locales (16:00 en Perú), dando paso al conteo de votos que ya muestra los primeros movimientos.

El Servicio Electoral (Servel) informó que los primeros resultados preliminares se darán a conocer alrededor de las 19:00-19:30 horas locales (17:00-17:30 en Perú), en un proceso que se caracteriza por su rapidez y transparencia.

En las primeras mesas escrutadas, Kast aparece tomando la delantera, aunque aún no se puede hablar de resultados definitivos.

Un cuarto de los votos ya han sido contados y Kast sigue tomando la delantera.

Los protagonistas en las urnas

José Antonio Kast votó en la localidad rural de Paine , donde afirmó que "la campaña terminó, hoy es hora de la ciudadanía" . Prometió ser "el presidente de todos los chilenos" si resulta electo, apelando a la unidad nacional.

, donde afirmó que . Prometió ser si resulta electo, apelando a la unidad nacional. Jeannette Jara sufragó en Conchalí , en Santiago , acompañada de su pareja. Defendió su experiencia y liderazgo, destacando leyes impulsadas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo . "Chile tiene grandes oportunidades para combatir el crimen organizado y recuperar el crecimiento" , señaló.

, acompañada de su pareja. Defendió su experiencia y liderazgo, destacando leyes impulsadas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el . , señaló. El presidente saliente, Gabriel Boric, votó en Punta Arenas , su ciudad natal. Hizo un llamado a "defender la democracia" y destacó la fiabilidad del sistema electoral chileno, que entrega resultados preliminares apenas una hora después del cierre de las mesas.

Una jornada intensa

La jornada transcurrió sin mayores incidentes, aunque Jara denunció un presunto mensaje de texto enviado a favor de Kast por la empresa Lipigas, lo que fue reportado al Servel. La compañía negó responsabilidad y atribuyó el hecho a un acceso no autorizado en su sistema.

Más de 15,6 millones de ciudadanos estaban llamados a votar de manera obligatoria en esta segunda vuelta, en la que se definirá al sucesor de Boric. El nuevo presidente asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, en un Parlamento dividido donde los votos del Partido de la Gente (PDG) podrían ser clave para la gobernabilidad.

Chile inicia el conteo final que definirá su futro. Con Kast tomando ventaja en los primeros reportes y Jara apelando a la experiencia, la expectativa se centra en los resultados oficiales que comenzarán a conocerse hacia las 19:00 horas locales (17:00 en Perú). La tensión política se mantiene: ¿quién se quedará con la banda presidencial?