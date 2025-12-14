RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Chile define futuro político

José Antonio Kast gana la segunda vuelta electoral: Nuevo presidente de Chile

José Antonio Kast se consolidó como el favorito en los comicios. Con el total de votos escrutados, la ventaja sobre Jeannette Jara resultó contundente, lo que ahora marcará un nuevo rumbo político en Chile.

José Antonio Kast se consolida como nuevo presidente de Chile a poco contarse to (Composición Exitosa)

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Chile tiene nuevo presidente. Con prácticamente el total de los votos escrutados, el candidato del Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, se consagró ganador del proceso electoral con una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales sobre su rival, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

La ventaja fue tan amplia que diversos medios nacionales e internacionales empezaban a darlo como virtual ganador de la segunda vuelta presidencial celebrada este 14 de diciembre de 2025, hora local en Chile. El Servicio Electoral (Servel) ha confirmado que el conteo avanza con rapidez y transparencia, consolidando una tendencia que parece irreversible.

Votos escrutados a casi el 100% dan como ganador a Kast
Votos escrutados a casi el 100% dan como ganador a Kast

Reconocimiento de Jara

En horas de la tarde, Jeannette Jara reconoció públicamente los resultados y felicitó a Kast, señalando que "la ciudadanía ha tomado una decisión y debemos respetarla". La candidata comunista agradeció a quienes la respaldaron y aseguró que seguirá trabajando por la defensa de los derechos sociales desde su espacio político.

Por otro lado, el presidente Gabriel Boric saludó y felicitó a Kast tras su victoria, en vivo mediante una llamada telefónica.

"Es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, mucha humildad, mucho trabajo", le dijo Boric a Kast, y manifestó su disposición para "colaborar con los objetivos de la patria", señaló Boric.

El nuevo presidente asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, en un Parlamento dividido donde los votos del Partido de la Gente (PDG) serán clave para la gobernabilidad.

Plan de gobierno y repercusiones en Perú

El plan de Kast se centra en seguridad, migración y economía. Ha prometido recortar US$6,000 millones del gasto público en sus primeros 18 meses, endurecer las políticas migratorias y reforzar el control fronterizo.

En Perú, su victoria genera expectativa: se prevé un endurecimiento de la política migratoria hacia ciudadanos peruanos y otros que busquen llegar a Chile a través de territorio nacional, con mayores requisitos de ingreso y permanencia, además de un discurso más estricto frente a la migración irregular.

Esto podría impactar directamente en la comunidad extranjera residente en Chile. Así, con más del 90 % de los votos contabilizados y una diferencia superior a los 12 puntos, José Antonio Kast se proyecta como el próximo presidente de Chile.

El reconocimiento de Jara confirma la tendencia y abre paso a un nuevo ciclo político marcado por la seguridad y la migración como ejes centrales, con repercusiones que alcanzarán también al Perú.

