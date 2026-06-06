Autobús con estudiantes a bordo se volcó: Reportan más de 30 heridos tras el accidente

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un autobús con estudiantes a bordo se volcó en la carretera, dejando más de 30 heridos, según información preliminar de las autoridades, quienes investigan las causas exactas que dieron origen a este accidente.

Accidente de autobús dejó varios estudiantes heridos

De acuerdo a los últimos reportes, un accidente se registró en la noche del viernes 5 de junio de 2026. Un autobús transportaba a estudiantes del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez hasta que, de pronto, el conductor del vehículo perdió el control y terminó volcándose en la autopista.

En la unidad viajaban 42 estudiantes y dos docentes, además del operador del bus. Las autoridades precisaron que el autobús retornaba de llevar a los alumnos de visita escolar a un par de museos a la Ciudad de México.

Desafortunadamente, el accidente sobre la autopista México- Puebla, a la altura de la desviación a San Felipe Hueyotlipan, no solo provocó el pánico entre los educandos, sino que la volcadura dejó al menos 43 personas con heridas leves. El hecho provocó una fuerte movilización de los equipos de emergencias para atender a los lesionados.

Investigan volcadura de autobús en México-Puebla

Aunque las autoridades no han dado a conocer las causas que provocaron la volcadura del autobús con estudiantes sobre la México - Puebla, de manera extraoficial se informó a los medios mexicanos que el chofer del autobús de los estudiantes habría perdido el control de la unidad por el pavimento mojado y la poca visibilidad en ese tramo.

Esa hipótesis sigue siendo materia de investigación por la policía mexicana. Al tener conocimiento de la emergencia, a través de un comunicado, el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez informó que los alumnos afectados son estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y todos se encuentran fuera de peligro pues las lesiones que presentaron no fueron graves, más que algunos golpes.

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez se pronuncia

Asimismo, el instituto precisó que "en todo momento nuestro personal directivo estuvo en contacto con los docentes encargados, por lo que de inmediato se trasladó un equipo al lugar del accidente para atender la emergencia", según Telediario.

Finalmente, agregaron que su principal prioridad fue siempre la integridad física de los estudiantes que fueron a una "visita industrial" al Museo Soumaya y Ripley y que se mantendrá al pendiente de su evolución conforme pasen las horas.

Es así como de forma preliminar, se reportó que la volcadura de un autobús donde viajaban jóvenes estudiantes, dejó varios heridos en la carretera México-Puebla. Las causas del accidente siguen siendo materia de investigación.