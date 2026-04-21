Colapso de puente en plena inauguración dejó varios heridos: Investigan falla estructural

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un puente peatonal recién inaugurado colapsó pocos segundos después del acto oficial de entrega ejecutada por la alcaldesa de Bagadó. El incidente dejó varios heridos y las autoridades inician las investigaciones del caso.

Puente inaugurado colapsó y dejó varios heridos

De acuerdo a los reportes preliminares, lo que debía ser una ceremonia de inauguración de una importante obra que beneficiaría a miles de personas en el municipio de Bagadó, Choco, en Colombia, se convirtió en un momento de tensión y angustia.

De acuerdo a los reportes preliminares, lo que debía ser una ceremonia de inauguración de una importante obra que beneficiaría a miles de personas en el municipio de Bagadó, Choco, en Colombia, se convirtió en un momento de tensión y angustia. La estructura cedió de forma parcial justo cuando la alcaldesa Marinela Palomeque y una comitiva de ciudadanos cruzaban la obra.

Varias personas que se encontraban sobre el puente cayeron al río y otras quedaron suspendidas entre los restos de la estructura. Los informes de medios locales, precisan que el colapso se produjo por la aparente falla de uno de los elementos estructurales clave: una guaya o cable de acero que sostenía parte del puente, el cual se reventó, ocasionando que la infraestructura se inclinara y terminara desplomándose.

"Fue cuestión de segundos. Apenas estaban pasando para la foto, para estrenarlo, y se vino abajo todo", indicó uno de los pobladores del sector a medios colombianos.

Alcaldesa tomará acciones legales por fallas en puente

El incidente se registró alrededor de la 1:30 p.m. justo en medio del acto protocolario del último domingo, en el corregimiento de San Marino. La obra tenía una extensión aproximada de 86 metros y había sido presentada por la alcaldesa, momentos previos al accidente, como un avance clave para la conectividad de la zona.

Se reportó que el colapso del puente en Bagadó dejó al menos ocho heridos. De acuerdo a 'El Tiempo', el personal de salud reaccionó con prontitud y trasladó a los afectados a centros de atención.

En el marco del incidente, la alcaldesa Palomeque precisó que ha iniciado un proceso de investigación técnica para esclarecer las causas exactas que llevaron a la falla estructural de una obra tan reciente, puesto que fue entregada originalmente el 2 de marzo de 2025.

#Colombia En Bagadó, Chocó, un puente peatonal sobre el río Churina colapsó pocos segundos después de su inauguración oficial, dejando tres personas heridas. La estructura, que conectaba el casco urbano con el cementerio San Marino, cedió mientras varios asistentes la cruzaban... pic.twitter.com/9neBrN9Z9m — Vanguardia (@vanguardiacom) April 21, 2026

Investigan colapso de puente en Bagadó

Finalmente, la burgomaestre de Bagadó aseguró que el colapso podría estar relacionado con una posible manipulación externa de la estructura. Según sus declaraciones, "manos oscuras" habrían intervenido el puente, afectando su estabilidad.

En la revista 'Semana', no descartó un posible sabotaje a los cimientos de la infraestructura, por lo que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Un incidente generó preocupación en el municipio de Bagadó. Un puente peatonal colapsó en plena inauguración y la alcaldesa anunció una investigación a las causas de las fallas en estructura.