Elecciones en Colombia: Petro mantiene denuncia de fraude pese a que autoridades electorales lo descartan

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia que hubo fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollaron este domingo pasado, entre Abelardo de la Espriella, representado la derecha, e Iván Cepeda, representando a la izquierda del país. No obstante, los organismos electorales de Colombia aseguran que no identifican irregularidades en las votaciones.

Prueba de irregularidades en las elecciones

"Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a la autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos", dijo Petro este martes en una publicación de X, donde hizo una extensa explicación sobre los hechos que denuncia.

El presidente de Colombia apuntó a presuntas irregularidades con el software del conteo y escrutinio de votos y aseguró que puede probar la información ante las autoridades competentes. De acuerdo con la denuncia de Petro, hubo modificaciones "en el censo electoral y el número de puestos y mesas", lo que generó presuntos cambios en el escrutinio.

Al conocerse los resultados preliminares el domingo, tanto Petro como su candidato, Iván Cepeda, cuestionaron el conteo de la Registraduría Nacional que ubica al candidato De la Espriella con el 43,74% y una ventaja de más de 673.000 votos sobre el candidato Cepeda, que obtuvo el 40,90%.

Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente.



Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos.



Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi... — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2026

Organizaciones internacionales aseguran transparencia electoral

El jefe de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia y expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, dijo el lunes en una declaración pública que se trató de una jornada "cívica, tranquila y participativa".

Asimismo, Fernández destacó que 96 observadores integraron la Misión para analizar las distintas etapas del proceso. De igual manera, constataron que el conteo de votos se llevó a cabo "de acuerdo con los procedimientos establecidos" y que el material electoral fue "custodiado en todo momento".

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó este martes en una conferencia de prensa una declaración preliminar sobre la primera vuelta electoral del domingo, y consideró que Colombia "va a una segunda vuelta tras un proceso electoral transparente y creíble". Así lo comentó Esteban González Pons, jefe de la Misión. Asimismo, recalcó que esto se pudo lograr pese a la presencia de grupos armados en parte del territorio, los cuestionamientos al sistema electoral y una creciente polarización social.

De igual manera, Gonzáles sostiene que "todos los candidatos han podido comprobar la regularidad del procesamiento de los resultados y no han formulado objeciones que los cuestionen".