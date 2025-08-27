Colombia: Dictan sanción de 7 años de privación de la libertad contra adolescente que asesinó a Miguel Uribe

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de ochenta días del atentado contra el excandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, se impuso una sanción de 7 años de privación de la libertad contra el menor de edad que arremetió contra la vida del diputado. El adolescente, durante la audiencia de acusación su participación en el ataque.

Sanción de 7 años de privación de la libertad

La Fiscalía de Colombia logró una sanción de 7 años de privación de la libertad contra el adolescente, del quién aún se tiene el nombre en reserva, que arremetió contra el excandidato Miguel Uribe cuando dirigía un mitin en plena vía pública.

La sanción fue emitida por el juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de Colombia, que juzga a adolescente entre los 14 y 18 años de edad con penas máximas hasta de ocho años de privación.

Durante la audiencia de acusación, el pasado 4 de agosto, menor de edad admitió su participación en el homicidio y los delitos que se le acusaron. Asimismo se señaló que la sanción fue emitida en primera instancia en donde el joven culpable será sancionado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La Fiscalía indicó que se trasladará al menor a un centro de atención especializada donde cumplirá con el mandato e indicó que todo el proceso se siguió bajo los parámetros definidos en la SRPA.

Otros cómplices involucrados

En el comunicado presentado por la Fiscalía se indica cómo se realizó el contacto con el menor de edad para perpetuar el ataque. Se indica que el adolescentes fue convencido de llevar a cabo el ataque. Para ello, fue citado al barrio Modelia en donde, a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', se lee en el documento.

Saliendo del barrio, el adolescente se dirigió hacia el parque El Golfito donde cometió el ataque. Minutos después fue detenido en flagrancia por efectivos policiales y, posteriormente, puesto a disposición de las autoridades para su judicialización.

