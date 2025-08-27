Estados Unidos apoyará a OIEA en el monitoreo nuclear a Irán: Tras expulsión de inspectores de Teherán

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con el objetivo de inspeccionar el programa nuclear de Irán, y la colaboración parcial por parte del gobierno persa, Estados Unidos informó que apoyará la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Esto se conoció este miércoles 27 de agosto, tras la reunión del secretario de Estado, Marco Rubio con Rafael Grossi, director de la oficina de la ONU.

Rubio confirmó el respaldo

En Washington, el secretario de Donald Trump recibió al funcionario de la ONU, así como a otros altos funcionarios. En las conversaciones, confirmó que el gobierno estadounidense destaca su labor frente al programa iraní, y por ello quieren colaborar, para garantizar la seguridad internacional.

"Reafirmé el apoyo de Estados Unidos al OIEA en mi reunión con el Director General Rafael Grossi. Analizamos maneras de promover la seguridad nuclear global, la protección y las salvaguardias, incluyendo las iniciativas del OIEA para monitorear a Irán", manifestó Marco Rubio.

Reaffirmed U.S. support for the @iaeaorg in my meeting with Director General @rafaelmgrossi. We discussed ways to promote global nuclear safety, security, and safeguards—including IAEA efforts to monitor Iran. The U.S. is committed to advancing the peaceful uses of nuclear energy... pic.twitter.com/7Mrmjkdygj — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 27, 2025

La reunión se dio en el contexto de la reanudación de los trabajos que los inspectores realizan, luego de que fueran expulsados de la nación persa. Grossi manifestó que la cooperación por parte de Teherán ha sido parcial y que los accesos a puntos claves no se restablecieron a plenitud.

El retiro forzado de los trabajadores de la OIEA ocurrió durante la guerra de los 12 días (13 de junio - 24 de junio de 2025) que recientemente sostuvieron Irán e Israel. Tel Aviv realizó varios bombardeos, mientras que Estados Unidos atacó centrales nucleares. Como respuesta, la nación persa realizó ataques aéreos, hasta que ambas naciones acordaron un alto al fuego.

Rubio se reunió con líderes europeos

Al tiempo que se reunió con Grossi, el secretario de Estado tuvo también conversaciones con otros funcionarios, así como con homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido. Los temas que abordaron se centraron en seguridad, además de actividades de monitoreo y verificación, que incluyen a Irán.

Comunicado sobre las actividades de Rubio.

Líderes del A3 (de los tres países europeos mencionados), se han reunido con representantes iraníes en la última semana. El objetivo ha sido evitar sanciones contra el país asiático y encontrar soluciones. Advirtieron que de no lograr un acuerdo, activarán el llamado "mecanismo de reversión automática".

De este modo, el gobierno de los Estados Unidos expresó su respaldo a la OIEA. El secretario Marco Rubio se reunión con el director de esta oficina de la ONU en Washington, para analizar la situación en Irán e inspeccionar su programa nuclear.