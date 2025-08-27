A golpes en el Senado de México: Alejandro Moreno y Fernández Noroña protagonizaron violento enfrentamiento

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho inédito y bochornoso se registró este miércoles en el Senado de la República, al término de la sesión de la Comisión Permanente. El dirigente y senador del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, se enfrentó con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, luego de que este no le concediera el uso de la palabra. El enfrentamiento pasó de un intercambio verbal a empujones y golpes, justo en el momento en que se entonaba el Himno Nacional.

El inicio de la confrontación

De acuerdo con los registros, Moreno jaló del brazo a Fernández Noroña cuando este intentaba retirarse. Posteriormente lo sujetó y comenzaron los empujones y manotazos en plena Mesa Directiva. En medio de la confusión, un hombre vestido de verde, identificado como Emiliano González, colaborador de Noroña y encargado de grabar con una cámara 360, intervino para grabar el hecho, pero fue empujado hasta caer al piso.

#ÚltimaHora | El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se enfrentaron a golpes en el pleno del Senado de la República. pic.twitter.com/bJm35RPuQd — NMás (@nmas) August 27, 2025

El diputado priista Carlos Gutiérrez Maciñas, quien acompañaba a Moreno, forcejeó con Fernández Noroña, le jaló el abrigo e incluso intentó golpearlo en la cabeza. Finalmente, el secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, intervino para separar a los involucrados.

La versión de 'Alito' Moreno

Minutos después, en conferencia de prensa improvisada, Moreno justificó su accionar. Aseguró que solo buscaba que se respetaran los acuerdos parlamentarios y que se le concediera una última intervención. El legislador añadió que su reclamo coincidió con el inicio del Himno Nacional, lo que generó la tensión que derivó en el altercado físico.

"Lo que hice fue ir a decirle a su lugar que diera la oportunidad de cumplimiento o qué acuerdos parlamentarios iba a hacer posteriormente, ya que había dicho que había posibilidad de convocar a una sesión", explicó el senador priista.

Morena denuncia agresiones

Desde la bancada de Morena, el coordinador Adán Augusto López calificó lo sucedido como un acto de violencia deliberado. "Legisladores del PRI, un grupo de pandilleros, agredieron a integrantes de nuestra bancada y a un empleado del Senado", sostuvo. López denunció que Emiliano González, trabajador que intentó registrar la escena, fue golpeado y amenazado de muerte. Además, anunció que solicitará medidas de protección para los agredidos.

🔴 Conferencia de prensa de legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario de Morena. https://t.co/XDnMdOUJcT — Senado de México (@senadomexicano) August 27, 2025

La posición de Fernández Noroña

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva calificó el ataque como un hecho histórico y grave. "Por primera vez en la historia legislativa del país se atacó al presidente de la Comisión Permanente", subrayó.

Ya estamos por iniciar la denuncia penal contra los legisladores del @pri_nacional que nos agredieron un cobardemente: @alitomorenoc, Carlos Eduardo Gutierrez Mancilla, Alonso Erubiel Lorenzo. Además participó @rubenmoreiravdz. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 27, 2025

Fernández Noroña también denunció amenazas directas: "Me dijo que me iba a partir la madre y que me iba a matar". Asimismo, indicó que su colaborador sufrió golpes, perdió su cámara 360 y resultó con lesiones físicas, por lo que ambos iniciarán acciones legales contra Moreno y los diputados que participaron en la trifulca.

El altercado entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña expone la creciente tensión política en el Senado mexicano. Más allá de las justificaciones de los involucrados, el incidente marca un precedente preocupante el cual es que la violencia física irrumpió en el máximo órgano legislativo del país, dejando abierta la puerta a consecuencias legales y disciplinarias.