Buen Gobierno no busca ser parte del gabinete de Keiko Fujimori, afirma Susana Matute: "No nos interesa"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de casi un mes de incertidumbre, ONPE finalizó con el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial dejando como virtual presidenta a Keiko Fujimori. Ahora, la lideresa de Fuerza Popular deberá iniciar el proceso de cambio de mando con la finalidad de asumir este importante cargo a partir del 28 de julio del 2026.

Buen Gobierno no formará parte del gabinete de Keiko

Para conocer más detalles sobre esta situación, Exitosa conversó con Susana Matute, senadora electa del Partido Buen Gobierno. Como es de conocimiento público, la conformación del próximo Congreso de la República y del Ejecutivo en general podría tener la participación de otros movimientos políticos en busca de alianzas.

Sin embargo, la senadora dejó en claro que de ninguna manera su partido será parte del próximo Consejo de Ministros que conforme Keiko Fujimori y tampoco de la Mesa Directiva del Legislativo, salvo que alguna de las opciones comulgue con lo que busquen para el país.

"El gabinete es una oferta que no nos interesa definitivamente y con relación a las negociaciones con la Mesa Directiva hay que esperar que propongan las alternativas a escoger y sobre eso tomaremos la decisión", indicó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la senadora electa Susana Matute, del Partido del Buen Gobierno, descartó cualquier intención de su bancada de formar parte del eventual Gabinete del gobierno de Keiko Fujimori.



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Que se prioricen las demandas de la población

En esa misma línea, Susana Matute señaló que no buscan ser parte de una Mesa Directiva que solo busque beneficios personales a corto plazo ya que su prioridad es atender las demandas de la población. De acuerdo a lo que indicó, casi un 50 % de la población que no votó por Keiko Fujimori está a la expectativa de su accionar dentro del Parlamento.

"Tampoco nos interesa participar en una Mesa Directiva donde la prioridad que debe ser la agenda, se esté negociando por beneficios menores como la oficina que vas a ocupar o el viaje que mas a tomar, tampoco nos interesa participar de una propuesta de esa naturaleza. Nos interesa participar en un espacio donde se coloque las demandas de la población", añadió.

Es importante señalar que el Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer que la proclamación de resultados de las elecciones generales se daría este viernes 3 de julio. A partir de ahí, la lideresa de Fuerza Popular se preparará para asumir el cargo de presidenta de la República por los próximos 5 años.

De esta manera, Susana Matute, senadora electa por el Partido del Buen Gobierno, descartó rotundamente que su movimiento sea parte del próximo gabinete de Keiko Fujimori.