Costa Rica otorga asilo político a Edmundo González y María Corina Machado tras advertencias de detención

El Gobierno de Costa Rica anunció que otorgará asilo político para los líderes de la oposición venezolana, Edmundo González y María Corina Machado, luego de que el proclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sugiriera amenazas de detención de ambos políticos por ser presuntos autores de conspiraciones.

El anuncio fue dado a conocer por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, mediante un video que publicó el referido gobierno en sus redes sociales este martes 30 de julio.

En una rueda de prensa realizada más temprano, el líder chavista arremetió contra González Urrutia y Corina Machado y los acusó de ser los responsables de las protestas en las calles, mismas que ya tienen un saldo de 11 muertos y más de 170 detenidos a causa de la represión policial.

Seguidamente, sostuvo la justicia caería sobre ellos y prometió que no habrá impunidad. "La justicia tiene que llegar, en Venezuela tiene que haber justicia, no puede ser que se ataque al pueblo", declaró.

Las amenazas de Nicolás Maduro contra los líderes de la oposición no fueron aisladas. Un pedido similar provino del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Luis Rodríguez, quien acusó a los opositores de estar desencadenando una "guerra civil" en el país llanero.

"El Ministerio Público tiene que actuar, no solamente con los delincuentes que atemorizan a la gente (...) Tienen que ir presos sus jefes, los que les pagaron. Y cuando digo jefe no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo Gonzáles Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando poner en Venezuela", afirmó el líder chavista.