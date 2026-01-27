Donald Trump hace IMPACTANTE mensaje sobre Cuba: "Está a punto de caer"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al futuro del país cubano e indicó que "está a punto de caer" y con el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobernante de la Casa Blanca desafió los acuerdos comerciales respecto al petróleo entre Venezuela y la isla caribeña poniendo en la mira a Cuba.

"A punto de caer"

En menos de un mes del ataque militar estadounidense en Caracas, ahora la visión de Estados Unidos está puesta sobre uno de los aliados económicos y militares del régimen chavista: Cuba.

Con la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, las relaciones económicas entre la isla cubana y Venezuela se vieron fuertemente influenciadas por la intervención norteamericana en materia económica.

Con ello, se dio el anuncio del fin de la venta de petróleo de Venezuela hacia el país dirigido por Díaz-Canel, donde Trump sentenció el fin de una era entre las dos naciones. "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!", expresó en su momento.

Ahora, en conferencia de prensa, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado que el gobierno cubano "está a punto de caer" tras los movimientos comerciales y la intervención estadounidense.

"Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso. Ellos obtenían el dinero de Venezuela y también el petróleo, ellos no cuentan más con eso", indicó durante conferencia de prensa.

El presidente norteamericano no precisó si desplegará un ataque militar por tierra o mar, tal como lo hizo contra Venezuela. Sin embargo, mantiene la postura que el futuro de Cuba está en su visión.

Díaz- Canel: "No hay rendición posible"

El presidente cubano advirtió días atrás que Cuba no se verá intimidada ante las advertencias expuestas desde Estados Unidos y que su lucha se mantendrá hasta el último momento.

"Cuba no amenaza, es tierra de paz. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerra de independencia en el siglo XIX. No hay rendición ni claudicación posible"

La declaración de lucha de Miguel Díaz-Canel la brindó durante la ceremonia de honor realizado en La Habana contra los 32 militares fallecidos durante el ataque armado en la captura de Maduro.

Durante el discurso, el presidente cubano se mostró dispuesto al diálogo entre ambas partes "pero en igualdad de condiciones": "Juremos patria o muerte, ¡Venceremos!", aseveró.

