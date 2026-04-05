Custodia compartida de mascotas ya es ley: parejas separadas podrán dividir la tenencia del animal

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La separación de una pareja ya no implica perder el vínculo con una mascota. Una nueva norma permite establecer custodia compartida, definiendo tiempos, responsabilidades y gastos, y priorizando el bienestar del animal frente a conflictos entre exparejas.

La medida marca un cambio importante en la forma en que se entiende la relación entre humanos y animales. Antes, las mascotas eran consideradas bienes materiales, pero ahora se reconoce su rol dentro del núcleo familiar. Esto permite que, en caso de desacuerdo, un juez pueda intervenir para establecer un régimen justo de convivencia.

Cómo funciona la custodia compartida

En el caso de no haber acuerdo entre las partes, se permita que un juez de a conocer la custodia del animal, así como los tiempos de compañerismo con cada uno de los intervinientes. De igual forma, se permite la posibilidad de dividir los gastos para alimentación, gestión veterinaria y cuidados básicos.

La decisión del tribunal deberá atender al bienestar animal como base de su decisión. De tal forma, se evalúa quién puede ofrecer mejores condiciones de cuidado o si es viable una convivencia alternada. La norma también establece límites claros en casos donde exista violencia, evitando que la custodia sea compartida en esos contextos.

Otro punto clave es que la mascota debe haber formado parte de la vida en común durante la relación. Esto busca evitar conflictos por animales adquiridos de manera individual antes o después del vínculo.

Congreso brasileño aprueba ley que regula la custodia de mascotas en caso de separación de sus dueños #Emol https://t.co/CcBCK0LoDi a través de @emol — Ramiro Saavedra-Becerra (@rasbe) April 2, 2026

Un cambio legal que ya se aplica en Brasil

Esta legislación ya fue aprobada en Brasil y responde a una realidad social evidente: las mascotas ocupan un lugar central en muchas familias. En ese país, incluso se ha registrado que hay más animales de compañía que niños en ciertos grupos de edad.

El avance legal se alinea con una tendencia internacional que reconoce a los animales como seres con valor emocional y no solo económico. En ese contexto, la custodia compartida aparece como una solución intermedia que evita disputas prolongadas y protege el vínculo afectivo con ambos dueños.

Según Emol, esta normativa también busca reducir conflictos judiciales, ofreciendo un marco claro que permita resolver desacuerdos sin llegar a procesos largos. De esta manera, se prioriza tanto el bienestar del animal como la estabilidad emocional de las personas involucradas.

La implementación de la custodia compartida de mascotas, junto con la regulación de visitas y distribución de gastos, refleja un cambio en la legislación moderna, donde las mascotas son consideradas parte de la familia y no simples bienes.