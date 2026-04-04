Lucía de la Cruz fue dada de alta tras complicaciones en salud: "Al cuidado de mis hijos"

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lucía de la Cruz recibió la alta médica para tranquilidad de sus familiares y aficionados. El hecho fue confirmado por uno de sus hijos, mas su estado de salud continúa bajo vigilancia médica.

Fue dada de alta

Tras una complicación en su estado de salud, Lucía de la Cruz fue recibida por su familia luego de recibir la esperada alta médica el último jueves.

En declaraciones para Trome, la cantante afirmó encontrarse agradecida por encontrarse al cuidado de sus hijos y la mejoría en su salud: "Ya estoy en casa descansando, estoy agradecida con los médicos que me trataron", indicó para el medio. Además, no dudó en agradecer a su público por brindar "una oración por mi".

La cantante del criollismo peruano permaneció hospitalizada en el Hospital María Auxiliadora luego de padecer una infección urinaria y diabetes que complicó su estado de salud y propició su traslado de emergencia al centro médico.

La complicación generó gran consternación entre sus seguidores. Incluso su manager Rosita Gonzáles declaró para el mismo medio que temían que su estado hubiera llegado hacia un derrame cerebral. Tal versión, luego fue descartada por el diagnóstico médico que informó sobre una fuerte infección.

Además, su propia hija aclaró que la artista haya pasado por un coma o entubación, descartando un estado de salud más grave, al que indicaban ciertas especulaciones.

"No se lo deseo a nadie", indicó la cantante

Previa a su dada de alta, Lucía de la Cruz se pronunció desde el hospital para aclarar sobre su cuadro clínico y brindar cierta tranquilidad ante sus seguidores.

Así, el programa de Magaly Medina contó con una comunicación con la exponente de 'Quiero que estés conmigo' en donde agradeció la preocupación de sus seguidores y amigos antes su recaída.

"Entré con 400 y pico de glucosa, tenía una infección urinaria muy fuerte. Yo tengo cuatro días aquí y no le deseo a nadie lo que me ha pasado, pero con la bendición de Dios... Te juro que con todo lo que mi hija me cuenta le doy gracias al Señor por tenerme en pie", indicó para Magaly TV, La Firme

Actualmente, la criolla se encuentra bajo el cuidado de sus allegados y familiares indicaron que continuará con su tratamiento con la nutricionista para tratar su diagnóstico de diabetes.

La salud de la cantante Lucía de la Cruz presenta mejoría luego de que sus médicos tratantes le otorgaran el alta médica para alegría de fanáticos y allegados.