Trágico accidente en Tumbes: Despiste de combi deja un fallecido y siete heridos en vía Panamericana Norte

Un trágico accidente de tránsito se ha registrado en la región Tumbes, donde un despiste de combi dejó como saldo una persona fallecida, el copiloto del vehículo, y otras siete resultaron heridas.

Accidente de tránsito en Tumbes

En el kilómetro 1168 de la carretera Panamericana Norte, específicamente en el sector Palo Santo de Canoas, en el distrito de Punta Sal, una combi quedó severamente dañada luego de despistarse cuando se dirigía rumbo a la ciudad de Tumbes.

En tal sentido, debido a la violenta colisión, el copiloto de la unidad móvil, identificado como Enoc Flores Guardia, perdió la vida de manera instantánea. Según información de las autoridades locales el vehículo trasladaba a un grupo de pasajeros que retornaban de una visita recreativa en la playa.

Frente a ello, los equipos de emergencia acudieron hasta el lugar de los hechos para auxiliar a las personas agraviadas quienes quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos del vehículo.

Posteriormente, los siete heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Tumbes debido a la gravedad de sus lesiones. Entre ellos se logró conocer que se encuentra una familia conformada por cinco ciudadanos extranjeros que habían pasado una jornada en el litoral. De igual manera, el chofer del vehículo y una adulta mayor.

Investigación ya se encuentra en curso

Cabe mencionar que, de acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) la magnitud de este siniestro ocasionó que la víctima mortal, el copiloto de la combi, no tuviera la oportunidad de ser auxiliado por el cuerpo de paramédicos.

De acuerdo a testigos del fatal accidente el vehículo perdió el control de manera repentina previo a salirse de la vía. Con el objetivo de determinar las causas exactas del acontecimiento, los peritos de Investigación de Accidentes de Tránsito se apersonaron hasta dicha zona del territorio tumbesino. Por el momento, trascendió que los cinco extranjeros permanecen bajo observación en el nosocomio regional a fin de evaluar la evolución de sus heridas.

En tanto, el estado de salud de la adulta mayor es de carácter reservado por las contusiones que presenta. Por su parte, la unidad fue derivada a la dependencia policial correspondiente para continuar con la investigación.

