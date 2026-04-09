Elecciones 2026: Así se aplicará la valla electoral para distribución de escaños en Congreso

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) da a conocer los criterios en los que se basará la aplicación de la valla electoral para acceder a la distribución de escaños en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados en el próximo Congreso.

Se aplicará valla electoral

En el marco de las Elecciones 2026, los electores tienen la responsabilidad de elegir al próximo presidente como a los nuevos representantes de la Cámara de Diputados (130) y Senadores (60).

Ahora, el JNE ha precisado que para acceder a la distribución de los escaños de ambas cámaras, se aplicará la valla electoral, de acuerdo a la aplicación de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Para el Perú, se ha establecido que la barrera electoral sea fijada con dos condiciones a cumplir para ambas cámaras:

Haber alcanzado al menos el 5 % de votos válidos a nivel nacional.

Haber alcanzado al menos el 5 % del número por cámara correspondiente, lo que equivale a tres senadores o siete diputados.

El JNE indicó que ambos requisitos se calculan de manera independiente, es decir, deben cumplirse ambas condiciones para ac

Criterios aplicables para el Senado

Según el criterio establecido por el Pleno del JNE en el caso de la elección del Senado, el cálculo del 5% de votos válidos se dará tras la suma de votos obtenidos en las dos modalidades de elección: elección por distrito electoral único nacional y elección por distrito electoral múltiple.

Con ello, se tomará el cuenta el conjunto de votos emitidos para la conformación del Senado, considerando el respaldo electoral obtenido por las organizaciones políticas.

Con ello, se evitaría que se excluya a una organización por el resultado de una sola modalidad de elección, si es que en conjunto sí obtuvo un respaldo significativo del electorado.

Criterios aplicables para Cámara de Diputados

Para el caso de la Cámara de Diputados, el JNE indicó que no existe dificultad interpretativa al aplicar la valla electoral debido a que la elección de sus integrantes se realiza mediante una única modalidad electoral (distrito electoral múltiple).

El JNE dio a conocer los criterios para aplicar la valla electoral a aplicar en estas Elecciones 2026 con el fin de establecer las reglas del juego y la ciudadanía conozca los requisitos para tener representación en el próximo Congreso bicameral.