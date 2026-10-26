Deyvis Orosco sorprende con cambio físico y evita hablar de su esposa: "Quería estar en mi mejor versión"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deyvis Orosco reapareció con un notable cambio físico y compartió los motivos que lo llevaron a enfocarse en su bienestar. El cumbiambero explicó que quiere alcanzar su mejor versión para él y su hijo, mientras sus declaraciones generaron comentarios en redes sociales.

Deyvis Orosco explica su transformación física

El vocalista de Grupo Néctar mostró su nueva apariencia mediante un video de su entrenamiento físico, publicada por su entrenador Rodrigo Valle. El post permitió conocer parte de su proceso y los objetivos personales que el artista se ha planteado en esta etapa.

El popular 'Bomboncito' explicó que su decisión de mejorar su condición física responde a una motivación personal y también a su papel como padre. El cantante señaló que busca cuidar su bienestar y alcanzar una versión de sí mismo que le permita sentirse mejor.

"Una de las motivaciones que yo tuve no fue regresar físicamente bien, era que quería estar en mi mejor versión para mí, pero también para mi hijo. La satisfacción que tengo de cargarlo ahora en mis hombros. Uno más que predicar con la palabra tiene que predicar con el ejemplo. Tu hijo no va a seguir lo que tú le dices, tu hijo va a seguir lo que tú le muestras", anunció.

La mención a Cassandra Sánchez genera comentarios

Parte de las reacciones en redes sociales se centró en que Deyvis Orosco no mencionó a su esposa, Cassandra Sánchez de Lamadrid, al explicar las razones de su transformación física. Este detalle generó comentarios entre usuarios, que relacionaron sus palabras con su situación sentimental.

Sin embargo, las publicaciones sobre el tema no presentan una confirmación de que la pareja esté atravesando una crisis matrimonial o haya decidido separarse. La ausencia de una mención a la hija de Jessica Newton en el video no constituye, por sí sola, una declaración del cantante sobre el estado de su relación.

Comentarios en redes sociales.

La conversación pública alrededor de la transformación física del cantante se extendió más allá de su rutina de entrenamiento. Los comentarios se enfocaron tanto en sus objetivos personales como en su relación con su esposa, sin embargo, no se mostraron declaraciones que confirmen problemas entre ambos.

El 'Bomboncito de la cumbia' continúa siendo noticia por su cambio físico, sus declaraciones sobre la paternidad y las reacciones en redes sociales. Hasta que exista información directa que indique lo contrario, los rumores sobre su matrimonio deben distinguirse de los hechos conocidos sobre su entrenamiento y sus motivaciones personales.