Donald Trump firma decreto para declarar condena de muerte en Washington: "Pena capital para la ciudad capital"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, solicitar en Washington DC la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los "factores aplicables" en otra medida justificada bajo la toma de la capital por el supuesto "crimen sin control" que actualmente atraviesa.

Con esta orden ejecutiva el mandatario republicano busca revivir la condena de muerte en la capital, la cual había sido abolida en 1981. Cabe resaltar que, esta fue firmada el último jueves 25 de septiembre.

Además, el memorándum insta a la fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, a que también solicite la pena de muerte en todos los procesos judiciales donde existan "factores aplicables".

En tal sentido, establece el propósito de "disuadir y castigar los crímenes más atroces", destacando las amenazas a la seguridad pública en la capital de nuestra nación. Vale recordar que, en agosto, Donald Trump comunicó a los miembros del gobierno que buscará aplicar la pena de muerte contra cualquier persona condenada por homicidio en Washington.

Asimismo, el pasado 11 de agosto, Trump tomó el poder federal sobre la policía metropolitana de la capital desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en la capital de Estados Unidos.

🚨🇺🇸 | #URGENTE EXCELENTE MEDIDA: Trump firmó un decreto que impone la pena de muerte para los asesinos en Washington DC: "Si matas a alguien o si matas a un policía, te espera la pena de muerte. No jugamos. La capital será un faro. ¡Pena capital en la capital!". pic.twitter.com/XxSqqhP2EZ — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 25, 2025

La palabra del presidente Donald Trump

Frente a periodistas y su comité, Donald Trump, recibió la orden ejecutiva en manos de Will Scharf, jefe de gabinete de la Casa Blanca, quien sostuvo que se apelaría al decreto respecto a la pena de muerte en la capital cuando la evidencia y hechos del caso señalen que este deberá aplicarse.

" Pena de muerte en Washington . Si asesinas a alguien o matas a un elemento de la Policía, te espera la pena de muerte, pero esperamos que eso no suceda. Así que, de nuevo, está muy por debajo. Quiero decir que hemos tenido semana tras semana en la que no hemos tenido ningún asesinato. Esta (Washington) es una ciudad muy segura en este momento", expresó el presidente Trump.

Bajo esa premia, subrayó que Washington "es una ciudad muy segura en este momento". "Es un logro bastante importante y realmente lo hicimos en 12 días (...) estábamos viviendo en un infierno sería una pena capital para la ciudad capital", puntualizó.

