Donald Trump al hablar sobre el nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán: "No pueden chantajearnos"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y aseguró que Teherán no puede extorsionarlos con esta decisión en dicho canal marítimo.

"Querían volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años. No pueden chantajearnos", afirmó el mandatario a periodistas este sábado en la Casa Blanca.

Donald Trump señala chantaje fallido de Irán

En menos de 24 horas desde el anuncio de su reapertura, el Gobierno de Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz. Según indican, la decisión se ha tomado debido a que EE.UU. se encuentra cometiendo actos de piratería contra buques que transitan esta ruta marítima.

"El control del estrecho de Ormuz ha regresado a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las fuerzas armadas", anunció el vocero del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari.

En este contexto de tensión, el jefe de la Casa Blanca brindó una conferencia de prensa desde el Despacho Oval y reprochó a las fuerzas iraníes de haberse puesto "astutos" como lo vienen haciendo "desde hace 47 años", fecha en que ocurrió la revolución islámica.

Pese a ello, el mandatario estadounidense se mostró confiado de su poderío en este conflicto aseverando que Irán "no tiene Ejército, Fuerza Aérea, líderes ni nada", por lo que no puede sobreponerse en el tablero. "No tienen nada con lo que chantajear", señaló.

Trump sobre el cierre del estrecho por parte de Irán: "No pueden chantajearnos"



Irán volvió a restablecer el control militar sobre todo el tránsito por el estrecho de Ormuz debido a las reiteradas violaciones y piratería por parte de EE.UU.https://t.co/5nm3WzpVxX pic.twitter.com/vcsg27TNeJ — RT en Español (@ActualidadRT) April 18, 2026

A pesar de esta tensión, Trump aseveró que su gobierno todavía "mantiene muy buenas conversaciones en curso" con Irán. Cabe destacar que actualmente existe un alto al fuego que se extenderá al próximo miércoles 22 de abril, mientras intentan llegar a un acuerdo en materia nuclear.

"Ahora mismo mantenemos conversaciones excelentes que están yendo muy bien"

Irán había abierto estrecho de Ormuz

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, había declarado el viernes que el estrecho de Ormuz estaría "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el período restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.

Sin embargo, Araqchi no precisó si refería a a tregua entre el ejército israelí y el movimiento proianí Hezbola, que entró en vigor el jueves por un periodo de 10 días, o el alto al fuego con Estados Unidos.