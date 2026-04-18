Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz ante bloqueo de sus puertos por parte de EE. UU.

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¿No más tregua? Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz y anuncia que retomará "el control estricto" mientras EE. UU. siga bloqueando sus puertos. Esta medida vuelve a generar tensión en el Medio Oriente.

Irán reimpone "control estricto" sobre estrecho de Ormuz

Este sábado, 18 de abril, el Ejército de Irán ha comunicado que volverá a cerrar la circulación en el estrecho de Ormuz, denunciando que Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, ha incumplido los acuerdos y compromiso del alto al fuego establecido el 8 de abril al mantener el bloqueo perimetral en la zona por la que transita alrededor de un quinto del petróleo y el gas natural licuado que consume el mundo.

Asimismo, el gobierno iraníe sostuvo que Teherán seguirá limitando el tránsito mientras continúe el bloqueo de los puertos iraníes. La decisión llega después de que Washington dejara claro que el levantamiento parcial de controles no implicaría el fin del bloqueo estadounidense.

"El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas", precisó el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Horas antes del anuncio, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había asegurado que el paso por el estrecho dependería nuevamente de la autorización de Irán. "Si continúa el bloqueo (a puertos iraníes), el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", escribió en la red social X.

BREAKING: Iran has announced it is again closing the Strait of Hormuz. The military says the US must lift its blockade of Iranian ports before the Strait is opened again. pic.twitter.com/Gm8bNIfmwo — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 18, 2026

Acusan a EE. UU. de "actos de piratería"

De acuerdo a 'France24', el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que el control del estrecho de Ormuz incluirá el cobro de tarifas por servicios de seguridad, protección y gestión ambiental. Asimismo, se dio a conocer que se advirtió que cualquier bloqueo naval mantenido por el "enemigo" (Estados Unidos) será considerado con una violación del alto al fuego.

También se precisó que Teherán impedirá toda apertura condicional o limitada en el estrecho de Ormuz mientras persistan las sanciones marítimas en su contra.

Pues bien, en un comunicado difundido por la radiotelevisión pública iraní IRIB, el Ejército de Irán precisó que a pesar de haber accedido "de buena fe" y "tras los acuerdos previos alcanzados en negociaciones" a permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho, EE. UU. "continúa participando en actos de piratería y bandidaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo".

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

Respuesta de Donald Trump

Donald Trump no tardó en reaccionar a la medida de Irán sobre el estrecho de Ormuz, pues bien, el mandatario de Estados Unidos, enfatizó que no permitirá ser víctima de un "chantaje" ante las posturas contradictorias de Teherán respecto a la operatividad de una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.

"Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos", sentenció en declaración desde la Casa Blanca.

La tensión en el Medio Oriente vuelve a generar preocupación. Pues bien, Irán da marcha atrás e impone un "control estricto" en el estrecho de Ormuz, acusando a EE. UU. de no cumplir los acuerdos del alto al fuego y bloquear los puertos iraníes.