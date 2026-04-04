Trump lanza advertencia a Irán si no abre el estrecho de Ormuz: "Quedan 48 horas para que el infierno se apodere de ellos"

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva amenaza contra Irán si es que no abre el estrecho de Ormuz y aseveró con que si no lo hacen "el infierno" se desplomará sobre su territorio.

Donald Trump da últimátum a Irán si no abre el estrecho de Ormuz

En medio de un panorama en el que aún existe incertidumbre en los objetivos de Donald Trump en la guerra que inició junto a Israel hace más de un mes en contra de Irán, la jornada de este sábado 4 de abril el mandatario de Estados Unidos reiteró el emplazamiento que había dado al régimen iraní hace una semana.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para hacer un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se agota: 48 horas antes de que el infierno se desplome sobre ellos. ¡Gloria a DIOS!", escribió en su cuenta oficial de Truth Social.

Si bien es cierto el texto intimidatorio del inquilino de la Casa Blanca emplaza a Irán, a su vez le da como opción llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz, que es la principal ruta para el transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo. Vale indicar que, no obliga a territorio iraní a realizar las dos cosas.

Hay que mencionar que, estas amenazas de Trump llegan horas después de que los bombardeos de Israel e Irán alcanzaran un complejo petroquímico en la provincia de Juzestán, al suroeste de Irán, dejando el saldo de cinco heridos.

Mensaje de Donald Trump dirigido a Irán en su cuenta oficial de Truth Social

Tensión tras derribo de aviones estadounidenses en Irán

Un dato que hay que resaltar es que en las últimas horas estuvieron marcadas por la caída de dos aeronaves estadounidenses en cielo iraní. Un F-15 fue derribado y uno de sus tripulantes aún no fue localizado. El otro piloto fue rescatado.

La operación de búsqueda es considerada la más delicada desde el inicio de la guerra. Las fuerzas iraníes también rastrean la zona y medios estatales mostraron grupos armados movilizándose hacia las montañas de Khuzestán. La televisión oficial incluso ofreció una recompensa valiosa por capturar al piloto con vida.

En medio de la continuación de la guerra con Irán, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, lanzó una contundente advertencia al país del golfo Pérsico para que abra el estrecho de Ormuz recordándoles que le queda 48 horas, sino de lo contrario desatará el infierno.