07/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras un exitoso sobrevuelo lunar, los astronautas de la misión Artemis II de la NASA han conseguido capturar las primeras fotografías en alta definición de la Tierra vista desde el lado oculto de la Luna, un territorio poco conocido por el hombre en años de exploración espacial.

El ocaso de la Tierra desde la Luna

La imagen, tomada el pasado 6 de abril de 2026 desde la órbita lunar, recuerda a la icónica fotografía denominada "Earthrise" (salida de la Tierra), capturada durante la misión Apolo 8 en 1968 y considerada. Además, su importancia radica en que fue el primer vistazo que tuvimos del planeta azul desde la órbita de otro mundo.

Según se detalla en la descripción brindada por la agencia espacial, en la imagen se puede observar cráteres lunares y, a lo lejos, el planeta azul experimentando simultáneamente la noche (zona oscura) y el día (zona iluminada). En este último sector, además, se pueden observar nubes arremolinadas sobre Australia y Oceanía.

La fotografía en alta resolución se encuentra disponible para descargar a través de la cuenta oficial de la NASA, en donde también se puede visitar otras imágenes que los astronautas a bordo de la nave Orion están capturando en su travesía de diez días, como es el caso de un gigante eclipse solar.

Ocaso de la Tierra. 🌎



La tripulación de Artemis II captó esta vista de un "ocaso de la Tierra" el 6 de abril de 2026, mientras sobrevolaba la Luna. La imagen recuerda a la icónica fotografía Earthrise (Salida de la Tierra), tomada hace 58 años durante la misión Apolo 8. pic.twitter.com/BjQob9SHwm — NASA en español (@NASA_es) April 7, 2026

Artemis II ya está rumbo a la Tierra

Tras culminar su paso decisivo por el lado oculto del satélite, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó en contactarse con la tripulación de Artemis II mediante videollamada para expresarle su orgullo y felicitaciones por su hazaña.

"Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso", expresó el mandatario a los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion desde la Casa Blanca.

Actualmente, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se encuentran de regreso a la Tierra, con una fecha de aterrizaje programada para el viernes 10 de abril de 206 en el océano Pacífico.

A siete días de iniciar su travesía, la misión tripulada Artemis II continúa acumulando hazañas científicas inéditas y capturando singulares imágenes desde el espacio. En esta ocasión, se trató de una fotografía en alta definición del ocaso de la Tierra, de una manera similar a como el Apolo 8 hace más de medio siglo.