Madre de Noelia Castillo pide que no se vuelva a permitir la eutanasia: "Mi hija no tenía una enfermedad terminal"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Por medio de un video difundido en plataformas digitales, la madre de la joven Noelia Castillo se pronunció luego de semanas del procedimiento de eutanasia que se le aplicó a la joven de 25 años el pasado 26 de marzo de este año.

"Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal, mi hija tenía enfermedades mentales, el TLP y el TOC"

Video difundido en plataformas digitales

En el video, la madre recuerda las palabras que le dijeron los especialistas sobre la enfermedad de su hija, alegando que no era degenerativa y que era una condición que según pasara el tiempo iba a mejora.

Incluso, la madre Yolanda Ramos menciona que su hija no recibió ningún tratamiento, ni en lo psiquiátrico, ni en lo sociosanitario.

Además, en las imágenes difundidas, la progenitora explica que, fue hace tres años, cuando la joven estuvo en el último centro de salud mental.

Dentro de su testimonio, se puede ver cómo hace un cuestionamiento al gobierno español que fue la entidad que autorizó esta medida que finalizó en el deceso de Noelia.

Al respecto, en la grabación, Yolanda reprocha que "una persona con una enfermedad mental no puede decidir por sí sola. ¿Cómo han podido permitir esto?". Y constata que, al ser Noelia mayor de edad, pese a ser su madre, ella no podía decidir en su lugar, y tampoco acceder a su historial médico.

"Me dijeron que quién era yo para pedir una analítica. Un comité de garantías es el que decide, pero yo, la madre, no he podido decidir nunca por ella", comentó.

Ahora la madre de Noelia Castillo reclama a Feijóo que "desaparezca" la ley de eutanasia porque no quiere "que haya más Noelias". Este pedido se ha dado luego de que

De esta manera, Yolanda comenta que su objetivo es crear una fundación para velar por personas con enfermedades mentales.

"Con el tiempo seguiremos hablando de este tema, por el momento he hecho este avance", concluye el vídeo.

Estas imágenes han sido publicadas, luego que el Parlamento catalán aprobara la propuesta para presentar a la Mesa del Congreso una proposición para reformar la ley de eutanasia y acortar así los plazos en la tramitación judicial de recursos para frenarla.

Finalmente, en el clip compartido se puede ver claramente como este hecho que pidió su hija sigue generando polémica pese al tiempo transcurrido y los pasos que se tuvieron que seguir para que se ejecutara la voluntad de la agraviada.