Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026: Conoce los precios y fechas clave

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser una edición sin precedentes en la historia del torneo, ya que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones nacionales, ampliando considerablemente el formato tradicional.

Además, el campeonato se disputará de manera conjunta en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, convirtiéndose en la primera sede continental compartida y elevando aún más la magnitud del evento. En este contexto, el álbum oficial se posiciona como una pieza clave para vivir la previa del torneo más importante del fútbol mundial.

Para reflejar la magnitud de este torneo histórico, Panini presentará el álbum más grande de toda su historia mundialista, con 112 páginas y un total de 980 stickers, además de un diseño completamente renovado que reúne tanto a las grandes potencias del fútbol como a las nuevas figuras que buscarán brillar en el certamen. Esta edición se perfila así como uno de los desafíos de colección más ambiciosos para los fanáticos del deporte.

Además, para este Mundial, los coleccionistas en el Perú tendrán acceso a una edición nunca antes vista en el país: el álbum de Tapa Dura Gold, una versión ultra limitada pensada para los verdaderos fanáticos y grandes coleccionistas.

Homenaje a la pasión del Perú

Para Panini, Perú es uno de los países más apasionados del mundo cuando se trata de coleccionar el álbum del Mundial. La tradición de intercambiar figuritas en colegios, parques, oficinas o reuniones familiares convierte nuestro país en un territorio donde el espíritu mundialista se vive intensamente, incluso antes del primer partido.

"En Panini hemos aprendido que hay países que juegan el Mundial en la cancha y países que lo hacen gigante en las calles. El hincha peruano es un fenómeno global. Para nosotros, lanzar el álbum más importante de nuestra historia sin venir a rendirle homenaje a la pasión del Perú, era impensable", expresó Stefano Melegari, representante de Panini.

Fechas clave

El lanzamiento en Perú tendrá dos momentos importantes para los coleccionistas:

Preventa digital: desde el 1 de abril

desde el 1 de abril Lanzamiento oficial y entrega física: 5 de mayo desde las 00:00 horas

Precios

El álbum oficial de la Copa Mundial se podrá comprar desde la página web de Cuponidad con diferentes opciones para los hinchas: